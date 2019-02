Mobiili

Samsung julkaisi uuden lippulaiva­puhelimensa: tällainen on Galaxy S10













Samsung julkaisi tänään ensimmäiset kuvat sen uudesta lippulaivapuhelimesta, Galaxy S10:stä. Samsung kertoi myös tuovansa markkinoille Galaxy S10+, Galaxy S10e ja Galaxy S10 5G -mallit.Suurimmat uudistukset koskevat puhelinten näyttöä, kameraa ja suorituskykyä, Samsung sanoo tiedotteessa. Galaxy S10 -mallissa on muun muassa Dynamic AMOLED -näyttö, ultralaajakulmalinssi, langaton akkuvirranjako ja ultraäänisormenjälkilukija.Galaxy S10 -mallissa on 6,1 tuuman kaareva näyttö, Galaxy S10+ -mallissa on 6,4 tuuman kaareva näyttö ja pienemmässä Galaxy S10e -mallissa on tasainen 5,8 tuuman näyttö. Kahdessa isommassa puhelimessa on kolmoiskamera, mutta pienemmästä S10e-puhelimesta löytyy vain kaksoiskamera.Käyttöjärjestelmänä puhelimissa on Android 9.0 (Pie).