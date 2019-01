Mobiili

Ysärin taistelupari kohtaa jälleen: Vertailussa Motorola One vastaan Nokia 7.1

Motorola ja Nokia kilpailivat verisesti puhelinmarkkinoiden herruudesta 90-luvulla. Sen jälkeen on tapahtunut paljon, eikä kumpikaan yhtiö ole entisensä. Nokia-puhelimien valmistus siirtyi ensin Microsoftin kautta HMD Globalille ja taiwanilaiselle Foxconnille, kun taas Motorolan puhelinliiketoiminta kävi välillä Googlen omistuksessa, joka myi sen sitten kiinalaiselle Lenovolle.Se historiasta. Viime syksynä julkaistu Motorola One -puhelin palauttaa kuitenkin mieleen vanhan kilpailuasetelman, sillä siitä löytyy paljon yhtäläisyyksiä nykyisiin Nokia-puhelimiin. Kaupoissa sitä myydään noin 300 euron hintaan kuten Nokia 7.1 -puhelintakin. Molemmat ovat mukana Googlen Android One -ohjelmassa, eli ne saavat uudet Android-päivitykset lähes samaan tahtiin kuin Google niitä julkaisee. Molemmat mallit ovat julkaisunsa jälkeen saaneet päivityksenä Googlen uusimman Android 9- eli Pie-käyttöjärjestelmän.Motorolan ja Nokian mallit ovat myös lähes millilleen ja grammalleen samankokoisia. Molemmissa puhelimissa on massamuistia yleensä riittävät 64 gigatavua sekä 4 gigatavun keskusmuisti.Mutta laitteissa on myös pieniä eroja. Nokia 7.1 -puhelin näyttää hieman Motorola Onea lujemmalta, sillä sitä ympäröi alumiininen kehys. Motorolan kuori on sen sijaan kokonaan muovia. Nokian näyttö on kaksikosta aavistuksen pienempi, toisaalta se on myös paljon tarkempi. Motorolan 5,9 tuuman näytön tarkkuus on 750×1520 eli 287 ppi (pixels per inch, eli kuvapistettä tuumaa kohden), kun taas Nokia 7.1 -puhelimen 5,87 -tuuman näytössä on tarkkuus on 1080×2280 eli 432 ppi.Sinänsä Motorolan näyttö on kuitenkin hyvä ja selkeä, joten varsinaista valittamisen syytä ei tavallisessa käytössä ole. Tosin Motorolan näytön yläosassa kameraa ja kuuloketta varten oleva lovi on selvästi suurempi kuin Nokia 7.1:ssä.Kummassakin puhelimessa on kaksoiskamera, joissa niissäkin on pieniä eroja. Pääkameroiden megapikselivertailu Nokia 7.1 vs. Motorola One päättyy tulokseen 12-13 eli siis Nokian tappioksi. Nokian kamera on kuitenkin valovoimakkuudeltaan hieman Motorolaa parempi, ja siinä käytetään lisäksi Zeissin optiikkaa.Ero ei ole suuri, mutta tarkemmalla näytöllä tutkiessa Nokia 7.1:llä otettu kuva vaikuttaa kaksikosta hieman tarkemmalta.Motorola on lisännyt perus-Androidin päälle muutamia käyttöä helpottavia toimintoja. Kamera käynnistyy puhelinta pari kertaa pystysuunnassa kääntämällä. Puhelimen taskulampputoiminto taas syttyy ja sammuu puhelinta ravistamalla, mikä on ihan kätevää.Motorola Onen käyttö on muutenkin sujuvaa. Firefox-selainta käyttäessä tosin nettisivut tuntuvat hieman häiritsevästi nykivän, kun niitä vierittää alaspäin.Motorolan 3000 mAh akku riittää hyvin seuraavaan päivään, mutta Nokian 3060 mAh akku pärjää vähintään yhtä hyvin. Molemmissa laitteissa on myös pikalataus.Puhelimien takaa löytyy nopea sormenjälkitunnistus. Nokia-puhelimen voi lisäksi avata kasvontunnistuksen avulla, joka Motorolasta puuttuu.Kun eri osa-alueet laskee yhteen, samanhintaisesta kaksikosta valinta kääntyy Nokia 7.1 -puhelimeen. Motorola One ei ole varsinaisesti huono puhelin, mutta Nokia 7.1 on joka osa-alueella sitä hieman parempi.