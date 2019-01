Mobiili

Estä salakuuntelu – näin tutkit, mitkä puhelinsovellukset voivat tarkkailla sinua

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Älypuhelimet kaventavat merkittävästi ihmisten yksityisyyttä, mutta senkin määrään voi vaikuttaa omalla toiminnalla.Tehokkain tapa on valita, mitä sovelluksia puhelimessaan käyttää. Tämän lisäksi on mahdollista säädellä, miten paljon tietoa sovellukset saavat puhelimesta ja sen käyttäjästä.Älypuhelin osaa paikantaa käyttäjänsä, minkä lisäksi siinä on kamera ja mikrofoni, jotka mahdollistavat puhelimen omistajan salakatselun ja -kuuntelun. Lisäksi puhelimessa on henkilökohtaisia tietoja, kuten valokuvia ja yhteystietoja. Sovellusten pääsyä kaikkiin näihin voi säädellä käsin.Moderneissa Android-puhelimissa on mahdollista säädellä, mitä sovellukset pääsevät tekemään.Näytämme yllä olevalla videolla, miten sovelluksia estetään työntämästä neniään paikkoihin, joihin ne eivät kuulu hallitsemalla niiden oikeuksia yleisissä Android-puhelimissa.