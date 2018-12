Mobiili

Aika on koittanut: WhatsApp lakkaa tänään toimimasta näissä puhelimissa

WhatsApp katkaisee tuen Nokia S40 -puhelimilta. Päätöksen piirissä on kymmeniä laitemalleja.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nokia 206 Single SIM

Nokia 206 Dual SIM

Nokia 208 Preinstalled WhatsApp New

Nokia 301 Single SIM Chat Edition

Nokia 301 Dual SIM Chat Edition

Nokia 515 Preinstalled WhatsApp New

Nokia Asha 201

Nokia Asha 205 Chat Edition

Nokia Asha 210

Nokia Asha 230 Single SIM

Nokia Asha 230 Dual SIM

Nokia Asha 300

Nokia Asha 302

Nokia Asha 303

Nokia Asha 305

Nokia Asha 306

Nokia Asha 308

Nokia Asha 309

Nokia Asha 310

Nokia Asha 311

Nokia Asha 500

Nokia Asha 501

Nokia Asha 502

Nokia Asha 503

Nokia C3-00

Nokia C3-01

Nokia X2-00

Nokia X2-01

Nokia X3-02

Nokia X3-02.5 (Refresh)