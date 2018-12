Mobiili

Facebook voi ärsyttää välillä tosissaan – näin vaimennat riesan

Facebook on yksi yleisimmin käytettyjä mobiilisovelluksia. Koska se myös kertoo äänien avulla useista tapahtumista, kuten tykkäyksistä, voivat äänet muuttua ajan mittaan puuduttaviksi.Androidin Facebook-sovelluksessa äänet voi poistaa painamalla oikean yläkulman kolmea vaakaviivaa ja seuraamalla polkua Asetukset ja yksityisyys > Asetukset > Media ja yhteystiedot > Sovelluksen äänet.IPhonessa asetus löytyy pitkälti samasta paikasta. Valitse oikean alakulman kolme vaakaviivaa, ja paina Asetukset ja yksityisyys > Asetukset > Äänet (alhaalla olevan Media ja yhteystiedot -kohdan alta). Kytke äänet pois painikkeesta nimeltä Äänet sovelluksessa.Tällä tavalla Facebook hiljenee kummasti. Ylimääräisenä etuna voit saada hieman hengähdystaukoa Facebookista, kun et kuule äänimerkkiä esimerkiksi uusista kommenteista. Silloin et etkä koe välitöntä tarvetta ottaa puhelin käteen niitä lukeaksesi.