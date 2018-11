Mobiili

Apple vaikeuksissa? IPhonejen valmistaja aloittaa rajun säästöohjelman

Amerikkalaiselle älylaitevalmistaja Applelle komponentteja toimittava taiwanilainen sopimusvalmistaja Foxconn aikoo karsia 20 miljardia juania eli lähes kolme miljardia dollaria kuluistaan ensi vuonna, kertoo uutistoimisto Bloombergin haltuunsa saama yhtiön sisäinen muistio.Muistion mukaan ensi vuodesta on tulossa ”hyvin vaikea ja kilpailtu vuosi”. Foxconn on Applen suurin osatoimittaja. Lisäksi se kokoaa laitteita muun muassa japanilaiselle Sonylle.Applen iPhoneen liittyvän liiketoiminnan on leikattava kuluistaan kuusi miljardia juania, yhtiö kaavailee. Foxconn aikoo myös vähentää kymmeneksen ei-tuotannollisesta henkilöstöstään.Talouslehti Wall Street Journal (WSJ) kertoi tällä viikolla, että Apple on vähentänyt uutuusmalliensa tilauksia heikon kysynnän takia. Foxconn on kärsinyt myös yleisen älylaitemarkkinan hidastumisesta. Siihen on vaikuttanut osaltaan Yhdysvaltain ja Kiinan välisten kauppasuhteiden kiristyminen.Bloomberg ei kerro uutisessaan, onko säästöillä vaikutuksia Foxconnin tytäryhtiöön FIH Mobileen, joka valmistaa Nokia-puhelimia. FIH Mobile kertoi maaliskuussa vuoden 2017 tilinpäätöksessään suurista tappioista, jotka johtuivat osittain Nokia-puhelmista.