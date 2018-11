Mobiili

Viranomaisen vastaus kohuun uteliaasta taksisovelluksesta: 5 ohjetta puhelimen käyttäjälle

Lataa sovelluksia vain virallisista kaupoista Tarkista sovelluksen tekijä ja sovelluksen saama käyttäjäpalaute ennen lataamista Pohdi sovelluksen vaatimia oikeuksia verrattuna sen tarjoamaan toiminnallisuuteen Lue käyttöehdot Muista työnantajan mahdolliset turvallisuusohjeet, jos käytät laitetta töissä.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy