Näitä puhelimia Suomi osti lokakuussa – DNA:lla yllätysykkönen

Nokia 6.1 Huawei Mate 10 Lite Apple iPhone 8 Samsung Galaxy S8 Huawei Honor 10 Apple iPhone 7 Nokia 7 Plus Huawei Y6 2018 Huawei P20 Lite Huawei Nova 3 Apple iPhone XS Samsung Galaxy J6 Apple iPhone X Huawei Honor 9 Lite Huawei P Smart

OnePlus 6 Huawei Mate 10 Lite Samsung Galaxy S9 Nokia 130 Huawei Honor 10 Apple iPhone XS Max Apple iPhone XS Apple iPhone SE Huawei Honor 7S Apple iPhone 8 Huawei P Smart Samsung Galaxy J6 Huawei Nova 3 Samsung Galaxy S8 Apple iPhone 7

Apple iPhone 8 Samsung Galaxy J5 Samsung Galaxy A6 OnePlus 6 Apple iPhone 7 Samsung Galaxy S8 Apple iPhone XS Samsung Galaxy Xcover 4 Apple iPhone 8 Plus Samsung Galaxy A8 Samsung Galaxy S9 Nokia 3.1 Apple iPhone XS Max Samsung Galaxy J6 Apple iPhone X

Apple iPhone Xs / Xs Max Apple iPhone 8 / 8 plus Huawei Mate 10 Lite OnePlus 6 Samsung Galaxy S9 / S9+ Huawei Y6 2018 Apple iPhone 7 / 7 plus Apple iPhone 6s Samsung Galaxy J6 2018 Samsung Galaxy A8

Samsung Galaxy A8 (2018) Samsung Galaxy A6 (2018) Samsung Galaxy J6 (2018) Samsung Galaxy J5 (2017) Nokia 6 (2018) Apple iPhone 8 64GB Apple iPhone 7 32GB Samsung Galaxy Xcover 4 Samsung Galaxy S8 Samsung Galaxy S9

Suomen teleoperaattorit ovat julkaisseet lokakuun myydyimmät puhelinmallinsa. Sijoituksissa tapahtui merkittäviä muutoksia.DNA kertoo listansa johtokaksikon eli Nokia 6.1:n ja Huawei Mate 10 Liten olevan selkeästi myynniltään ylitse muiden. Operaattori sanoo Nokian kysynnän kasvavan koko ajan.Jatkossa on odotettavissa, että OnePlus nousee myös DNA:n listoille. Operaattori aloitti kiinalaispuhelimen myynnin uudesta 6T-mallista alkaen.Huomionarvoista on, etteivät DNA:n kesällä myyntiin ottamat Xiaomin puhelimet ole vielä löytäneet paikkaansa.DNA:n myydyimmät puhelimet lokakuussa 2018:OnePlus jatkoi vahvoissa asemissa Elisan listoilla ja operaattori odottaa myös uudesta 6T-mallista myyntihittiä.Elisa kertoi suurinäyttöisten puhelimien yleistymisen vaikuttavan myös tarvikemyyntiin. Yhä useampi asiakas ostaa puhelimen kanssa pikalaturin tai varavirtalähteen. Yritysasiakkaiden puolella taas erityisesti panssarilasit ja suojakuorten myynti on kasvanut. Molempia myydään nyt 50 prosenttia enemmän kuin viime vuonna.Elisan henkilöasiakkaiden myydyimmät puhelimet lokakuussa 2018:Elisan yritysasiakkaiden myydyimmät puhelimet lokakuussa 2018:Telian lista oli vahvasti iPhone-painotteinen, sillä Apple vei kuluttaja-asiakkaiden listan ensimmäisen ja toisen sijan. Muutos on puhelimen käytön kannalta merkittävä, sillä Applen uutuuksiin voi hankkia eSIM-liittymän eli ilman sim-korttia toteutetun liittymän.Yritysasiakkaiden lista oli Applen ja etenkin Samsungin dominointia. Näiden väliin mahtui yksi Nokia-malli.Telia muistutti, että loppuvuosi on vilkasta puhelinkaupan kannalta. Joulumarkkinoiden lisäksi Black Fridayn aikana myydään paljon elektroniikkaa.Telian henkilöasiakkaiden myydyimmät puhelimet lokakuussa 2018:Telian yritysasiakkaiden myydyimmät puhelimet lokakuussa 2018: