Samsung paljasti hurjan puhelimen: ennätysmäärä kameroita – ei edes hinnaston kärkipäässä

Samsung on julkaissut maailman ensimmäisen nelikameraisen puhelimen. Kameramäärän lisäksi laitteessa yllättää hinta, sillä 649 euroa maksava Samsung Galaxy A9 kuuluu puhelinmarkkinoilla ylempään keskihintaluokkaan. Laite on jatkoa valmistajan syyskuun lopussa julkistamalle Galaxy A7 -mallille, jossa on takana kolme kameraa.Kameramäärän kasvattaminen tuo mieleen Gilletten, joka on uudistanut partahöyliään muun muassa lisäämällä malli mallilta terien määrää.Puhelimessa 24 megapikselin pääkamera, jonka valovoimakkuus on puhelinkameroissa hyvä f/1,7. Toisessa kamerassa on 10 megapikseliä ja telelinssi, jossa on kaksinkertainen optinen zoom. Kolmannessa 8 megapikselin kamerassa on ultralaajakulmalinssi, joka sopii esimerkiksi laajoihin maisemakuviinNeljäs kameroista on syvyyskamera, jonka avulla kuvien syväterävyysaluetta on mahdollista muuttaa kuvan ottamisen jälkeen. Se mahdollistaa järjestelmäkameroiden tyylisen bokeh-efektin, jossa kohteen tausta on hieman epätarkka.Kamera pyrkii myös tunnistamaan kuvauskohteen ja säätää asetukset automaattisesti sen mukaan. Vastaavia ominaisuuksia on jo esimerkiksi Sonyn ja Huawein puhelimien kameroissa.Pääkameran lisäksi myös puhelimen etukamerassa on 24 megapikseliä.Kameroita lukuun ottamatta puhelimen ominaisuudet ovat keskisarjan puhelimelle tyypillisempiä. Prosessori on Snapdragon 660 ja ram-muisti 6 gigatavua. Sisäistä muistia on 128 gigatavua ja laitteessa on paikka enintään 512 gigatavun muistikortille. Puhelimessa on 6,3-tuumainen näyttö, jonka tarkkuus on 2220 x 1080 kuvapistettä.Käyttöjärjestelmä on Android 8 Oreo, ei siis vielä uusin 9 eli Pie-versio.Samsung Galaxy A7 ja A9 ovat osoituksia Samsungin alkusyksystä paljastamasta uudesta strategiasta, jossa uusia ominaisuuksia tuodaan huippupuhelimien sijasta keskihintaisiin malleihin.