Google Maps sai uusia ominaisuuksia – suurin ilo Tampereella ja Kuopiossa

Google tuo karttasovellukseensa ominaisuuksia, joista on iloa etenkin joukkoliikenteen käyttäjille.

Google kertoo lisänneensä Maps-karttaohjelmistoonsa uusia toimintoja julkisen liikenteen käyttäjille. Jatkossa oman auton käytön, julkisen liikenteen ja kävelyn voi nyt yhdistää reittihauissa.Mapsin Commute-välilehti näyttää eri liikkumismuotoja ja tarjoaa paikallisliikenteelle ruuhka- ja aikataulutiedot. Joissakin kaupungeissa julkisten liikennevälineiden tosiaikaiset sijaintitiedot näkee suoraan kartalla. Suomessa näin on Tampereella ja Kuopiossa. Australian New South Walesissa palvelu jopa kertoo käyttäjälle, onko pian saapuvassa bussissa vapaita istumapaikkoja.Päivitystä on alettu jaella tänään, eikä se ole vielä tullut useimmille käyttäjille.Googlen ruuhka-arviot perustuvat siihen, että ihmisten Maps-sovellusta käyttävien ihmisten kännykät lähettävät Googlelle koko ajan tietoa käyttäjänsä liikkeistä.Lisäksi Maps alkaa tarjota käyttäjilleen ilmoituksia, jos liikennetiedot suunnitellulle reitille ovat muuttuneet. Sovellus naitetaan myös suoratoistopalveluihin, jolloin Spotifysta, Apple Musicista ja Google Play Musicista voi soittaa musiikkia suoraan Google Mapsista käsin.