Mobiili

Tiesitkö, että voit skannata vanhoja valokuvia puhelimellasi? Näin se käy

Vanhojen valokuvien skannaaminen puhelimella on nopeaa ja tekee kohtuullista jälkeä.

Useimmilla löytyy albumeista ja pöytälaatikoista vanhoja paperikuvia ajoilta ennen digikameroita. Harvemmilta kuitenkaan löytyy skanneria niiden siirtämiseksi digitaaliseen muotoon.Hätä ei ole tämän näköinen, sillä puhelimellakin saa tehtyä varsin kelvollisia digitaalisia kopioita paperikuvista. Tässä toimii erinomaisena työkaluna esimerkiksi Googlen PhotoScan, joka on saatavilla sekä Androidille että iOS:lle.Sovelluksen käyttö on tehty varsin helpoksi: kuva laitetaan pöydälle ja sitä osoitetaan puhelimen kameralla. Skannattavan kuvan kulmiin näytöllä asettuu neljä pistettä, ja kameran näkymän keskipiste viedään näiden päälle yksi kerrallaan. Lopuksi kuva rajataan asettamalla se kameranäkymän esittämiin raameihin.Parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi salamavalo kannattaa pitää päällä ja pitää automatisoitu ohje (taikasauvan kuva) aktiivisena.Prosessista ulos pullahtanutta kuvaa voi vielä käsitellä mielensä mukaan ennen sen julkaisua tai arkistointia. Älä unohda ladata kuvaasi talteen johonkin pilvipalveluun!Skannaustoimintoja löytyy myös muista sovelluksista. Esimerkiksi Microsoftin OneDrive-sovelluksessa on myös kameraan perustuva skanneri, mutta se ei käytä samanlaista nelipistetunnistusta kuin Googlen vastaava, eikä tee aivan yhtä hyvää jälkeä.