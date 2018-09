Mobiili

Toimittaja vaihtoi puhelimen näppäimistön – pähkäilyä ja pelkäämistä seurasi

https://www.is.fi/digitoday/mobiili/art-2000005794685.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Haluatko antaa tekstiviestisi Microsoftille?

https://www.is.fi/digitoday/mobiili/art-2000005588764.html