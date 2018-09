Mobiili

Miten suomalaisen pitäisi oikein lausua uuden iPhonen nimi?

Teknologiayhtiö Apple esitteli keskiviikkoiltana Suomen-aikaa uudet iPhone-puhelimensa. Mallisto laajeni kolmella uutuudella: iPhone Xs:llä, Xs Maxilla sekä XR:llä.Jo viimevuotisen julkistuskierroksensa yhteydessä Apple hylkäsi juoksevan numeroinnin julkaisemalla iPhone 8:n ja iPhone X:n. X on roomalainen numero, joka tulisi Applen mukaan lausua ”kymmenen”.Nimeämiskäytäntö venynyt ihan uudenlaisille kierrosluvuille tällä viikolla. Moni on naureskellut ”Xs Max” -mallille, joka on näennäisesti samaan aikaan pieni ja iso.Todellisuudessa suurin hankaluus syntyy siitä, että ihmisten pitäisi tajuta Xs-päätteessä X:n olevan numero ja s:n kirjain. Toisin sanoen iPhone Xs on englanniksi ”ten es” (ja suomeksi ”kymmenen äs”).Applen X=10-käytäntö ei ole kuitenkaan istahtanut suomalaisiin suihin kovinkaan mallikkaasti. Vuoden aikana kertyneiden havaintojen mukaan ihmiset puhuvat selkeästi useammin ”iPhone äksästä” kuin ”iPhone kympistä”.Tämä suomalaiseen kielenkäytön tapaan sopiva käytäntö tekisi puhelinuutuuden nimen ääntämisestä armollista: ”äks äs”.Mutta mitä mieltä sinä olet? Ota kantaa äänestyksessä ja kerro mielipiteesi kommenteissa!