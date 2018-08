Mobiili

Uusi Honor myyntiin Suomessa kaikessa hiljaisuudessa – julkistus ensi viikolla





Huaweille kuuluva Honor-puhelinmerkki alkoi viime viikon keskiviikkona myydä Suomessa uutta Honor Play -puhelinta. Erikoista on, että puhelimen varsinainen julkistus on virallisesti vasta ensi viikon torstaina 30. elokuuta Berliinissä alkavilla IFA-kulutuselektroniikkamessuilla.Virallinen julkistus on kuitenkin lähtölaukaus puhelimen markkinointikampanjalle, joten laite alkaa luultavasti näkyä katukuvassa vasta ensi viikon lopulla. Viimeistään silloin puhelimen myynti käynnistyy laajemmin Yhdysvalloissa, Euroopassa ja Aasiassa. Kiinassa Honor Play -puhelin on ollut kaupoissa jo kesäkuun alusta lähtien.Honor Play -puhelin ratsastaa lähinnä mobiilipelaamisella, ja valmistaja tekee yhteistyötä Player Unknown’s Battlegrounds eli lyhyesti PUBG-pelin kanssa. PUBG on niin sanottu battle royale -tyyppinen verkkomoninpeli, joka on saatavissa Android-puhelimien lisäksi myös Windows-tietokoneille, Xbox-konsoleille ja iPhone-puhelimille.Yhteistyö näkyy esimerkiksi siinä, että peli tukee Play-puhelimessa Huawei Histen -äänitekniikkaa, jonka luvataan parantavan pelikokemusta kolmiulotteisella äänimaisemalla. Lisäksi peli käyttää puhelimen värinätoimintoa, eli esimerkiksi erilaisten aseiden käyttö tuntuu pelatessa erilaisina värinöinä.Puhelimessa on myös niin sanottu Game Suite -tila, joka muun muassa estää saapuvia puheluja ja viestejä keskeyttämästä peliä.Peligrafiikkaa parannetaan Huawein kehittämällä GPU Turbo -tekniikalla, joka tehostaa grafiikkaprosessorin toimintaa. Tekniikan väitetään myös säästävän virtaa kolmanneksella normaalitilaan verrattuna. Huawein mukaan GPU Turbo tulee päivityksenä muun muassa Honor 10-, 9-, ja 8-puhelimiin.Takaa alumiinikuorisessa Honor Play -puhelimessa on edessä 6,3-tuumainen näyttö, jonka resoluutio on 2340 x 1080. Puhelimen akun koko on verrattain suuri 3750 mAh.Noin 350 euron hintaisessa puhelimessa on prosessorina Kirin 970, eli sama kuin yhtiön keväällä julkistetussa Huawei P20 Pro -huippumallissa. Yhtiö tosin julkistaa ilmeisesti ensi viikolla prosessoristaan seuraavan Kirin 980 -mallin.Suomessa myydyssä Honor Play -mallissa on 4 gigatavun ram-muisti sekä 64 gigatavua sisäistä käyttömuistia ja paikka enintään 256 gigatavun muistikortille.Honor Play ei kuitenkaan ole pelkkää pelaamista varten, sillä puhelin toimii luonnollisesti myös peruskäytössä. Käyttöjärjestelmänä on Android 8, eikä Huawei ole kertonut, milloin – jos koskaan – puhelin saa Googlen elokuun alussa julkistaman Android 9 -päivityksen.Useiden aiemmin tänä vuonna julkistettujen Huawei- ja Honor-puhelinmallien tapaan myös Playn kamerassa on niin sanottuja tekoälytoimintoja, jotka tunnistavat kuvauskohteen ja automaattisesti mukauttavat kameran asetuksia parhaan tuloksen saamiseksi. Tekoäly voi myös luokitella kuvia, eli esimerkiksi tallentaa ruokakuvat omaan kansioonsa.Optista kuvanvakaajaa puhelimen kolmessa kamerassa ei kuitenkaan ole. Puhelimen takana on 16 megapikselin ja kahden megapikselin kamerat, joista ensimmäisessä on f/2,2-aukko ja toisessa f/2,4-aukko. Puhelimen etupuolella on 16 megapikselin kamera f/2.0-aukolla.Puhelimen lukituksen voi avata sormenjälkitunnistuksen lisäksi myös kasvontunnistuksella.