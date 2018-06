Mobiili

”Banaanipuhelin” Nokia 8110 4G kauppoihin heinäkuussa – mikä siinä oikein kesti?

https://www.is.fi/digitoday/mobiili/art-2000005585126.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tarkoitus ei ollut tehdäkään tästä ”kaksi viikkoa julkistuksesta myyntiin” -tyyppistä lanseerausta.

https://www.is.fi/digitoday/mobiili/art-2000005648054.html