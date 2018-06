Mobiili

Tämä sovellus kannattaa ladata – Suomi.fi tuli puhelimeen

https://www.is.fi/digitoday/tietoturva/art-2000005689247.html

Väestörekisterikeskus julkaisi uuden mobiilisovelluksen, jonka on tarkoitus helpottaa suomalaisten asiointia viranomaisten kanssa. Suomi.fi-sovellus löytyy jo Androidin Google Play -kaupasta sekä Applen App Storesta.Ilmainen ja vähän puhelimessa tilaa vievä sovellus sisältää samat viestit ja toiminnallisuudet kuin joulukuussa Suomi.fi-verkkopalvelussa julkaistu Viestit-osio. Tiedotteen mukaan sovelluksen käyttäjä saa tärkeät viranomaisviestit päätöksistä tiedoksiantoihin paperipostin sijaan sähköisesti suoraan matkapuhelimeen.Kansalainen voi myös itse toimittaa mobiilisovelluksen kautta viranomaisille lisätietoja esimerkiksi vireillä olevaan hakemukseensa liittyen. Sovelluksessa on kuitenkin toistaiseksi rajoituksensa, sillä kaikki merkittävät viranomaiset eivät ole siinä mukana. Siitä puuttuu esimerkiksi Verohallinto, joka on liittymässä mukaan myöhemmin tänä vuonna.Sovellukseen tunnistaudutaan ensimmäisellä kerralla joko pankkitunnuksin tai mobiilivarmenteella. Viestit liikkuvat puhelimen ja palvelimien välillä salattuina.