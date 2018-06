Mobiili

Ensituntuma Nokia 1:stä – millaisen älypuhelimen saa alle satasella?

Nokia-puhelimet Edullinen Nokia 1 -älypuhelin tuli myyntiin Suomessa. Ilta-Sanomat Digitoday otti tuntumaa siitä, millaista on sadan euron puhelimen käyttö.

HMD Globalin valmistama Nokia 1 -älypuhelin tuli myyntiin Suomessa tänään. Se on parillakin tapaa poikkeuksellinen laite: kyse on karvan verran alle satasen maksava älypuhelin. Se ei ole ihan jokapäiväinen julkistus markkinoille, jossa ihmiset maksavat puhelimista satoja euroja.



Toiseksi puhelin ei perustu perus-Andoidiin, vaan sen kevennettyyn Go-versioon.



Teknisesti laite on melko riisuttu. Siinä on 4,5 tuuman näyttö, 5 megapikselin takakamera ja 2 megapikselin etukamera. Sisäistä muistia on 8 gigatavua sekä paikka enintään 128 gigatavun muistikortille. Ram-muistia on gigatavu.



Mutta miltä se tuntuu ja näyttää? Sen kertoo videomme.