Mobiili

Uusi OnePlus ylihuomenna – tuore Suomen-pomo käy innolla vanhoja Nokia-kollegojaan vastaan





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hinta nousee, mutta niin myös myynti

Onhan Nokia henkilökohtaisempi kilpailija kuin muut. Hienoa, että ovat takaisin ja pääsee kilpailemaan vanhoja kollegoja vastaan.

Kerran vai kaksi vuodessa?