Mobiili

Nyt on kiinnostava puhelin – panee uuden Nokian todella tiukille

Tuore Asus Zenphone 5Z ja sen hieman karsittu sisarmalli Zenphone 5 ovat outokaisia älypuhelinmarkkinoilla. Asus mainostaa 5Z:aa lippulaivamallina verraten sitä esimerkiksi Samsung Galaxy S9+:aan. Hinnaltaan 5Z on kuitenkin selvää keskikastia.Asus mainostaa malleja tehokkaina kahden takakameran puhelimina, joissa käytetään tekoälyä varsinkin kuvaamisen apurina.Noin 500 euron suositushinnallaan 5Z on kuitenkin kaukana muista lippulaivoista. Merkittävin syy tähän saattaa olla 5Z:n tukeutuminen vanhempaan ips lcd -näyttötekniikkaan oled- tai amoled-näyttöjen sijaan. Kaikki eivät tosin ole oled-tekniikan faneja muun muassa kuvan mahdollisen kiinnipalamisen takia.5Z:n 6,2 tuuman näytön tarkkuus on myös monia kilpailijoita alhaisempi. Se on 1080 x 2246 kuvapistettä, kun se esimerkiksi Nokia 8 Siroccon 5,5 tuuman näytössä on 1440 x 2560 kuvapistettä.Kameroissa Zenphone 5Z ja 5 saattavat pärjätä varsinkin hämäräkuvauksessa, sillä niiden aukkosuhde, eli f-luku, on verrattain alhainen 1,8. Videota kamera kuvaa 4K-tarkkuudella. Kuvaaminen tosielämässä on myös eri asia kuin pelkkien lukujen tuijottaminen.Perinteinen kuulokeliitäntä on myös yhä mukana, mutta puhelinta ei ole suojattu vedeltä tai pölyltä.Zenphone 5 on heti saatavilla. 5Z on vasta ennakkotilattavissa ja tulossa kesäkuussa. Puhelimia myydään 450 ja 500 euron hintaan.