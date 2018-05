Mobiili

Varo vastenmielistä WhatsApp-pilaa: Sovelluksen tai puhelimen voi jumittaa yhdellä viestillä

WhatsAppissa kiertää ainakin kaksi erilaista viestiä, joista kumpikin kaataa pikaviestinsovelluksen ja saattaa jumittaa myös Android-puhelimen. Asiasta kirjoittavat muun muassa Android Community sekä Neiotech.Toinen viesteistä on puettu haasteen muotoon. Siinä käyttäjää yllytetään klikkaamaan viestissä olevaa mustaa täplää. Viestin tekstissä lukee ”If you touch the black point then your whatsapp will hang.” Täplän klikkaaminen tekee, mitä siinä luvataan – eli kaataa sovelluksen.Toinen puolestaan sisältää sanat ”This is very interesting” sekä itkunauruhymiön. Viestiä on levitetty ainakin Reddit-verkkopalvelussa.Viestit ovat kaataneet ainakin Androidilla toimivia WhatsApp-sovelluksia, iOS-versiosta on ristiriitaista tietoa.Pilan tekninen tausta on siinä, että viestiin ujutetaan näkymättömiä merkkejä. Kun sellaista klikataan, sovellus yrittää muuntaa merkin ascii-tekstimuotoon. Teksti on kymmenien tuhansien kirjainmerkkien pituinen, ja viestin raskaus jumittaa pikaviestinsovelluksen.Joissakin tapauksissa ongelman ratkaisemiseksi riittää sovelluksen uudelleenkäynnistäminen. Toisissa tapauksissa on tarvittu koko puhelimen käynnistämistä uudelleen.Jos saat ilmoituksen tällaisesta viestistä Android-puhelimessasi, viesti kannattanee poistaa suoraan ilmoitusalueelta käsin sitä erikseen avaamatta.Todennäköistä on, että sovellus saa lähipäivinä pilan estävän pikakorjauksen.Ilta-Sanomat Digitoday ei poikkeuksellisesti linkitä lähteisiin, sillä niiden kautta on mahdollista päästä käsiksi pilan toteuttamistapaan. IS kehottaa olemaan lähettämättä sovelluksen kaatamisviestejä kenellekään.