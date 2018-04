Mobiili

IS esittelee tänään myyntiin tulleet Nokia-puhelimet – yksi on kiinnostavuudeltaan ylitse muiden

Nokia-puhelimet HMD:n uusittu Nokia 6, Nokia 7 Plus ja Nokia 8 Sirocco tulivat tänään kauppoihin.

Nokia-puhelimia lisenssillä valmistava suomalainen HMD Global on tuonut tänään myyntiin Nokia 6-, Nokia 7 Plus- ja Nokia 8 Sirocco -älypuhelimet. Laitteet asettuvat 300–750 euron hintaluokkaan ja joukosta löytyy niin uusioversiota viimevuotisesta mallista kuin uusi lippulaivakin.



Ilta-Sanomat Digitoday tutustui kaikkiin puhelimiin tuoreeltaan. Uutuuslaitteista kaikkein kiinnostavimmaksi nousee – ehkä hieman yllättäen – Nokia 7 Plus.



Miksi? Sen kerromme videollamme, jossa käymme läpi koko uutuusperheen.