Mobiili

Näitä puhelimia suomalaiset ostavat nyt: Myyntilistat paljastavat erikoisen ilmiön

Apple iPhone 8 / 8 plus Huawei Honor 6A Apple iPhone SE Samsung Galaxy S9 / S9+ Huawei Honor 8 Samsung Galaxy A3 Huawei Y6 Samsung Galaxy J5 Samsung Galaxy S7 Apple iPhone X

Samsung Galaxy J5 Samsung Galaxy A5 Samsung Galaxy A3 Nokia 6 Dual-SIM Apple iPhone 8 Samsung Galaxy Xcover 4 Samsung Galaxy S8 Apple iPhone 7 Apple iPhone SE Samsung Galaxy S7

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Huawei Honor 9 Huawei Honor 8 Lite Nokia 6 Samsung Galaxy S9 Apple iPhone SE Samsung Galaxy J5 (2017) Samsung Galaxy J3 (2017) Apple iPhone 7 Samsung Galaxy S7 Samsung Galaxy S8 Samsung Galaxy A3 (2017) Apple iPhone 6 Apple iPhone X Samsung Galaxy S9+ Huawei Honor 6A

OnePlus 5T Samsung Galaxy S7 Huawei Honor 8 Lite Apple iPhone SE Huawei Honor 9 Samsung Galaxy J3 Samsung Galaxy J5 Nokia 6 Samsung Galaxy S9+ Huawei P10 Lite ZTE Tara Lite (Peruspuhelin) Apple iPhone 8 Apple iPhone X OnePlus 5 Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy J5 (2017) Apple iPhone 8 OnePlus 5T Samsung Galaxy A5 (2017) Samsung Galaxy Xcover 4 Apple iPhone 7 Apple iPhone X Nokia 3310 3G peruspuhelin Nokia 3 Samsung Galaxy S8 Apple iPhone 8 Plus Samsung Galaxy S9 Samsung Galaxy A3 (2017) Samsung Galaxy S7 Samsung Galaxy S9+