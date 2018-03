Mobiili

IS:n Android-sovellus uudistuu - kokeile ja kommentoi!

Ilta-Sanomien uutissovellus Android-laitteisiin on uudistumassa. Testiversio on julkaistu sinunkin kokeiltavaksi - asenna ja auta meitä viimeistelemään se!

Asenna testiversio jo nyt

Testaajaksi voit ryhtyä kahdella tavalla:

Avaa Play Kauppa -sovellus. Hae ”Ilta-Sanomat”. Avaa Ilta-Sanomien sovelluksen sivu kaupassa.

Vieritä sivua alas, kunnes näkyville tulee kohta ”Betatestaajaksi ryhtyminen”. Paina ”Kyllä kiitos” -painiketta. Paina ”Liity” -painiketta. Paina <- (takaisin) -painiketta hakutuloksiin. Avaa hakutuloksista uudelleen Ilta-Sanomien sovellus. Paina ”Päivitä” -painiketta.

Avaa tämä linkki https://play.google.com/apps/testing/fi.iltasanomat?hl=fi selaimessa Android-laitteellasi. Kirjaudu Google-tunnuksellasi. Paina ”Ryhdy testaajaksi” -painiketta. Odota hetki.

IS:n nykyinen Android-sovellus on supersuosittu ja palvellut jo pitkään, mutta nyt se alkaa tulla teknisesti eläkeikään. Siitä syystä olemme nyt uudistaneet sen täysin.Samalla toimme sovellukseen runsaasti uutta luettavaa ja katsottavaa:Uusi Android-sovelluksemme on toistaiseksi vielä lopputestausvaiheessa. Ennen lopullista julkaisua olemme tuoneet testiversion kaikkien lukijoidemme ladattavaksi, jotta saisimme palautetta myös muiltakin kuin omilta kehittäjiltämme. Liity sinäkin testaustiimiimme - lataa testisovellus ja kerro meille, mitä pitäisi vielä tehdä!Kuka tahansa voi asentaa testisovelluksen menemällä Ilta-Sanomien sovelluksen sivulle Play-kaupassa ja liittymällä testaajaksi.Tämän jälkeen vanha sovellus korvataan testisovelluksella.Osalla käyttäjistä ei kaupassa näy betatestaaja-kohtaa. Sovellusta pääsee myös Android-laitteella lataamaan linkillä.Tämän jälkeen sovellus päivittyy joko automaattisesti testisovellukseksi jos sovellus on jo asennettu laitteelle ja automaattiset päivitykset ovat käytössä. Sovelluksen voi myös käydä päivittämässä kaupassa.Vanhan sovelluksen saat takaisin käyttöön avaamalla Ilta-Sanomien sovelluksen sivun Play-kaupassa ja painamalla ”Poistu”-painiketta samassa kohdassa, missä liitytään testaajaksi. Sen jälkeen Ilta-Sanomien sovellus on poistettava laitteelta ja ladattava uudelleen kaupasta. Vaihtoehtoisesti voit lopettaa testaajana olemisen kirjautumalla uudelleen vaihtoehdossa 2 mainitulla osoitteella ja painamalla linkkiä ”Lopeta testaaminen”.