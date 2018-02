Mobiili

Onko tässä Nokia 3210 vai 3310? Testaa, miten hyvin tunnet vanhat kunnon puhelimet!

<section><h2>Tunnetko nokialaiset?</h2><p><p>Nokian puhelin on ollut usean suomalaisen taskussa. Kokeile, miten hyvin muistat eri mallit.</p></p></section><section><h2>Mikäs tämän klassikon numerosarja olikaan?</h2></section><section><h3>Muistatko tämän matopelinkin sisältäneen puhelimen mallin?</h3></section><section><h3>Mikä tämä siro puhelin on?</h3></section><section><h3>Mikähän tämä antiikkinen puhelin on?</h3></section><section><h3>Antenni löytyy – mikähän tämä 90-luvun laite on?</h3></section><section><h3>Tuttu luuri, mutta mikä?</h3></section><section><h3>Se aukeaa, mutta mikä se on?</h3></section><section><h3>Nyt on erikoinen – mikähän nokialainen tämä on?</h3></section><section><h3>Mikä tämä erikoinen luuri on?</h3></section><section><h3>Tämä klassikko oli monella. Mikä se on?</h3></section><section><h3>Onpas siro puhelin</h3></section><section><h3>Näppäimet saa piiloon – mikähän tämä on?</h3></section><section><h3>Näppäimistö! Niitä ei enää näe – mikähän tämä oli?</h3></section><section><h3>Aivan kuin tämä luuri olisi jo kysytty – mikä tämä on malliltaan?</h3></section><section><h3>Mikä on tämä puhelin, joka kääntyy ja vääntyy?</h3></section><section><h3>Melkein kuin iPhone, mutta ei silti. Mikä tämä on?</h3></section><section><h3>Klassikko, mutta mikä malli?</h3></section><section><h2>Nyt ei tullut monta oikein</h2><p><p> Oletko kenties kosketusnäyttöjen sukupolvea?</p></p></section><section><h3>Tuttuja puhelimia, muttei kaikki</h3><p><p> Olet kuitenkin tainnut käyttää Nokian puhelinta aikanaan?</p></p></section><section><h3>Numeroyhdistelmät hallussa!</h3><p><p> Ettei sinulla olisi yhä Nokian puhelimia pöytälaatikossasi?</p></p></section><section><h3>Hyvin muistettu!</h3><p><p>Nokian soittoääni taitaa soida yhä päässäsi.</p></p></section><section><h3>Huipputulos!</h3><p><p> Tunnet Nokian puhelimet paremmin kuin insinööri Salosta.</p></p></section>

Katso alla olevalta videolta, miten hyvin vanha Nokia 3310 -puhelin kestää asioita, joista voit älypuhelimen kohdalla vain haaveilla.