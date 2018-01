Mobiili

Instagramilta karu yllätys – tarkista asetuksesi





MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Facebookin kuvaviestipalvelu Instagram on tehnyt muutoksen, josta olisi ollut kenties parempi pyytää ensin lupa. IS Digitoday vahvisti palvelun lisänneen Näytä toiminnan tila (Activity Status) -nimisen toiminnon, joka kertoo ystäville ja seuraajille, koska olit viimeksi sovelluksessa.Sovelluksen Instagram Direct -viestiosioon on ilmestynyt myös Suomessa nimien alle tieto, koska he ovat olleet linjoilla tai ovatko he läsnä juuri nyt.Vaikka muutos varmasti helpottaa sovelluksen käyttöä monessa tilanteessa, päästää se samalla muut tarkkailemaan entistä paremmin, miten ahkerasti noteeraat heidän viestinsä. Tämä mahdollistaa kiusalliset tilanteet, joissa käyttäjä voi näyttäytyä muiden lähettämät viestit sivuuttavana snobina – oli se totuus tai ei.Asetuksen voi kytkeä pois päältä helposti. Paina Instagramin profiiliosiossa oikean yläkulman valikkoa päästäksesi asetuksiin. Siellä ota pois päältä toiminto Näytä toiminnan tila. Tämä estää sinua myös näkemästä muiden aktiivisuutta.Vastaava toiminnallisuus on jo ennestään Facebookin niinikään omistamassa WhatsAppissa ja yhteisöpalvelun Messenger-sovelluksessa.