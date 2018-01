Mobiili

Suomalaiset ostivat 2 300 000 puhelinta vuonna 2017 – tässä suurimmat hitit





Apple iPhone 7 / 7 Plus Apple iPhone SE Huawei Honor 8 Huawei P8 Lite Samsung Galaxy A3 2017 Samsung Galaxy J5 2016 Samsung Galaxy S8 / S8+ Samsung Galaxy A5 2017 Apple iPhone 6s Samsung Galaxy S7

Samsung Galaxy J5 (2016) Samsung Galaxy A3 (2017) Samsung Galaxy A5 (2017) Samsung Galaxy J5 (2017) Samsung Galaxy S7 Samsung Galaxy Xcover 4 Apple iPhone 6s 32GB Apple iPhone SE 32GB Caterpillar B30 Dual-SIM Doro PhoneEasy 530X

Huawei Honor 8 Apple iPhone 7 Samsung Galaxy J5 (2016) Huawei Honor 7 Lite Samsung Galaxy A3 (2017) Huawei Honor 8 Lite Huawei P8 Lite Samsung Galaxy S7 Nokia 3310 Apple iPhone SE Samsung Galaxy A5 (2017) Nokia 6 Samsung Galaxy S8 Samsung Galaxy J3 (2017) Honor 9





OnePlus 5T Huawei Honor 6A Huawei Honor 8 OnePlus 5 Huawei Honor 8 Lite Samsung Galaxy J5 (2017) Apple iPhone X Huawei P9 Lite Mini Apple iPhone SE Samsung Galaxy J3 (2017) Samsung Galaxy S7 Apple iPhone 8 Samsung Galaxy A3 (2017) Huawei Honor 9 Samsung Galaxy A5 (2017)

OnePlus 5 OnePlus 3T Huawei Honor 8 Apple iPhone SE Samsung Galaxy J5 (2016) Huawei Honor 7 Lite Huawei P8 Lite Huawei Honor 8 Lite Apple iPhone 7 OnePlus 5T Samsung Galaxy A3 (2016) Nokia 3310 Samsung Galaxy S7 Nokia 216 Samsung Galaxy J3 (2017)