Mobiili

Tuliko lahjapaketista Android-puhelin? Malta hetki ja lue tämä

1. Lukitse kunnolla

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

2. Käytä kaksivaiheista tunnistusta

3. Harkitse virustutkaa

4. Älä lataa epävirallisista kaupoista

5. Älä luota täysin edes Google Playhyn

6. Varmista tietosi

7. Muista ensi kerralla