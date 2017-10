Mobiili

Uusi Nokia-puhelin paikkaa aukon sarjassa: Tuo huippumallin toimintoja keskihintaan





Nokia-puhelimia kehittävä HMD Global on julkistanut uuden Nokia 7 -puhelimen. Tänä vuonna HMD on julkistanut jo Nokia 3-,5-,6- ja 8 -puhelimet, joten uutuus sopii hyvin numerosarjaan.HMD:n Nokia-puhelimien lippulaivan Nokia 8:n tapaan myös uudessa mallissa on niin sanottu bothie-toiminto, eli puhelimella voi kuvata samaan aikaan sekä etu- että takakameralla, ja puhelimen ohjelmisto yhdistää molemmat yhdeksi keskeltä kahteen osaan jaetuksi videoksi.Nokia 7 on myös toinen puhelin, jossa on käytössä Nokian kehittämä Ozo Audio-äänitystekniikka. Tekniikan tarkoituksena on välittää äänen tilakokemus perinteisiä tallennusmenetelmiä paremmin.Prosessorina on Qualcommin Snapdragon 630, kun taas Nokia 8 -puhelimen prosessori oli Snapdragon 835. Nähtäväksi jää, miten vaatimattomampi prosessori selviää vaativasta bothie-toiminnosta.Puhelimessa on Googlen Android Nougat -käyttöjärjestelmä, jonka voi HMD:n mukaan päivittää uusimpaan Oreo-järjestelmään.Puhelimen 16 megapikselin takakamerassa on myös Nokia 8 -puhelimen tapaan Zeissin optiikkaa. Etukamerassa on 5 megapikseliä.Puhelimessa on 64 gigatavun sisäinen muisti, sekä paikka enimmillään 128 gigatavun muistikortille. Uutuudessa on 5,2 tuuman lcd-näyttö, jonka resoluutio on 1920 x 1080. Akun koko on verrattain iso 3000 mAh. Prosessorina on QualcomminPuhelin tulee ainakin alkuun myyntiin vain Kiinassa ensi viikolla. Puheliminta myydään kiiltävän mustilla ja mattavalkoisilla kuorilla, sekä kahdella erikokoisella ram-muistilla. 4 gigatavun mallin hinta on noin 320 euroa, kun taas tehokkaampi malli maksaa noin 345 euroa.