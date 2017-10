Mobiili

WhatsApp saa lähiviikkoina uuden toiminnon, joka on jo tuttu Facebookista

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Näin jaat sijaintisi:

Suosittu WhatsApp-viestipalvelu ilmoittaa, että palvelun käyttäjät voivat jakaa jatkossa sijaintitietonsa reaaliajassa yhteystietolistalla olevien ystäviensä kanssa.Ominaisuus on jatkoa emoyhtiö Facebookin vastaavalle. Facebook mahdollisti sijaintitietojen jakamisen toukokuussa testattuaan ominaisuutta ensin Facebook Messengerissä ja applikaatiossaan.WhatsAppin Live Location -ominaisuus on tarjolla sekä viestipalvelun iOS- että Android-käyttäjille. Ominaisuus päivittyy sovelluksiin tulevina viikkoina.Facebookin ja WhatsAppin lisäksi myös Google Maps ja Snapchat ovat jo aiemmin tänä vuonna mahdollistaneet vastaavanlaisen toiminnon.WhatsApp lupaa, että sekä sijaintitiedot että ajastin ovat vahvasti salattuja. Sijainnin jakaminen päättyy, kun määritetty aika on kulunut loppuun tai kun käyttäjä päättää itse lopettaa sijainnin jakamisen.1. Avaa WhatsApp Messenger -sovellus.2. Valitse keskustelu yhden ihmisen kanssa tai ryhmäkeskustelu.3. Plus-kuvakkeen alta löydät kohdan ”Sijainti”. Kohdan alle on tullut uusi valintamahdollisuus, englanniksi ”Live Location”. Avaa se. Valinnan suomenkielinen muoto selviää tulevina viikkoina, kun uusi ominaisuus päivittyy.4. Jos et ole sallinut sovellukselle sijainnin käyttämistä, joudut hyväksymään sen asetuksissa. Sovellus ilmoittaa asiasta.5. Voit määrittää, kuinka kauan sijainti on jaettavana, ja keskustelijat näkevät liikkeesi reaaliajassa määriteltynä aikana.6. Ominaisuuden avulla voi jakaa usean ihmisen liikkeet. Ihmisten kuvakkeet näkyvät samalla kartalla.