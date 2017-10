Mobiili

Suomen puhelinkaupassa kaksi merkittävää ilmiötä syyskuussa – näitä ostetaan nyt

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Nokia 6 Apple iPhone 7 Huawei Honor 8 Samsung Galaxy J3 (2017) Nokia 5 Samsung Galaxy A3 (2017) Nokia 3310 Nokia 3 Huawei Honor 8 Lite Samsung Galaxy J5 (2017) Samsung Galaxy S7 Samsung Galaxy A5 (2017) Huawei Honor 9 Huawei P10 Lite Nokia 8

OnePlus 5 Apple iPhone SE Huawei Honor 8 Huawei Honor 8 Lite Samsung Galaxy J3 Huawei P8 Lite Moto G5 Nokia 3310 Samsung Galaxy J5 Apple iPhone 7 OnePlus 3T Nokia 6 Samsung Galaxy A3 Samsung Galaxy S7 Huawei Honor 9

Samsung Galaxy J5 (2017) OnePlus 5 Apple iPhone 7 Samsung Galaxy Xcover 4 Samsung Galaxy A5 (2017) Samsung Galaxy A3 (2017) Samsung Galaxy S7 Huawei Honor 8 Lite Nokia 6 Apple iPhone SE Apple iPhone 6s Apple iPhone 8 Huawei Honor 8 Huawei P8 Lite Nokia 3310 2G

Apple iPhone SE Apple iPhone 6 32GB Samsung Galaxy S8 Apple iPhone 7 Samsung Galaxy J5 2017 Huawei P8 Lite Samsung Galaxy Xcover 4 Huawei Honor 8 Lite Huawei Honor 8 Huawei Honor 9

Samsung Galaxy J5 (2017) Samsung Galaxy A5 (2017) Samsung Galaxy A3 (2017) Samsung Galaxy Xcover 4 Apple iPhone 6s Apple iPhone SE Apple iPhone 7 Doro PhoneEasy 530X Samsung Galaxy S7 Nokia 5