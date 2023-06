Syksyllä rytisee: Näin upealta näyttää uusi Forza Motorsport

Täysin uusittu Forza Motorsport julkaistaan lokakuussa.

Forza Motorsport on vuoden 2023 ajopelitapaus. Pelin edeltävä osa julkaistiin vuonna 2017.

Microsoft on jakanut reilusti pelikuvaa vuoden odotetuimmasta ajopelistä eli Forza Motorsportista. Uudella videolla keskitytään yksinpelikampanjaan, mutta myös pelin uudistuksiin yleisesti.

Uratilan alussa valitaan auto, jota lähdetään virittämään. Se tapahtuu pisteillä, joita saa ajamalla mallikkaasti harjoituksissa. Lisäpisteitä saa myös ajamalla puhtaasti ja ajolinjojen mukaan kisoissa. Erilaisia osia ja parannuksia autoihin on yli 800.

Kisoista hankitaan ensisijaisesti kuitenkin rahaa uusia autoja varten. Lisää lompakontäytettä saa pärjäämällä kisoissa heikosta lähtöruudusta starttaamalla.

Kehittäjien mukaan uratila on pyritty rakentamaan niin, että pelaaja nauttisi jokaisesta autosta eikä hyppäisi heti supernopean Ferrarin kimppuun.

Edelliseen Forzaan verrattuna käytännössä kaikki on pistetty uusiksi: grafiikat, ajofysiikat, moninpeli, auton kustomointi... Paukkuja on myös pistetty tekoälymallin kehittämiseen. Turn10 lupaa uudistetun tekoälyn tarjoavan realistista ja reilua kilvanajoa.

Autoja on pelissä tällä kertaa yli 500 ja ratoja parikymmentä. Ensimmäistä kertaa pelissä on myös dynaaminen sää ja vaihtuvat vuorokaudenajat. Olosuhteet ja radan lämpötila vaikuttavat ajotuntumaan.

Forza Motorsport on Xboxin vastine PlayStationin megasuositulle Gran Turismo -ajopelisarjalle. Forza on niin sanottu simcade, joka tähtää realismiin, mutta isolle yleisölle riittävän helposti lähestyttävällä mallilla. Tarjolla on ollut reilusti ajoapuja niitä haluaville, esimerkiksi takaisinkelaus ajovirheiden jälkeen.

Tuleva Forza Motorsport on jo pelisarjan kahdeksas osa, joskin numero on nyt jätetty pois nimestä. Forza-sarjan pomon Dan Greenawaltin mukaan pelille ei mietitä ainakaan vielä jatkoa, mutta sitä päivitetään kuukausittain.

Forza Motorsport julkaistaan 10. lokakuuta Xbox Series -konsoleille ja pc:lle.