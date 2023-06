Yli 180 autoa on poistettu yleisestä myynnistä Grand Theft Auto V:n nettipelitilassa.

GTA V:n kannessa on kaksi ajoneuvoa, jotka poistettiin viimeisimmän päivityksen yhteydessä yleisestä myynnistä: Obey 9F auto (oikea alakulma) ja Sanchez Bike (oikea yläkulma).

Supersuositun Grand Theft Auto V:n verkkopelitila sai tällä viikolla uuden ilmaisen lisäosan, San Andreas Mercenariesin, jonka yksi muutos on suututtanut pelaajat, uutisoi Kotaku.

Peliin lisättiin uusia tehtäviä ja varusteita, mutta samalla yli 180 ajoneuvoa poistettiin yleisestä myynnistä. Nettitilassa autot ostetaan pelin sisäisen verkkoselaimen kautta löytyvistä autokaupoista.

Osaa poistetuista autoista kierrätetään valikoitujen autokauppojen tarjonnassa, mutta ostaminen edellyttää maksullista GTA+-tilauspalvelua, joka on saatavilla ainoastaan PlayStation 5:lle ja Xbox Seriesille. Vanhemmilla konsoleilla tai pc:llä pelaavat jäävät tältä osin tyhjin käsin.

Pelaajien omistuksessa oleviin autoihin ei ole koskettu. Yleisestä myynnistä poistuneita autoja voi hankkia hieromalla kauppaa toisen pelaajan kanssa.

Poistetuista autoista kenties tunnetuin on kaksiovinen Obey 9F, joka perustuu pitkälti Audi R8 Coupé- ja Audi R8 Spider -autoihin. Obey 9F on nähtävillä jopa pelin kannessa. Samoin kannessa näkyvä Sanchez Bike -crossipyörä on laitettu piiloon.

Rockstar on perustellut autojen poistamista siten, että se helpottaa autokauppojen selaamista. Pelijulkaisijan mukaan poistetut autot on valittu vähemmän suosittujen joukosta.

Autoihin kajoaminen ei ole miellyttänyt pelaajia, jotka ovat purkaneet pettymystään esimerkiksi Redditissä. Varsinkin poistettujen autojen määrä on yllättänyt monet.

– He todella pilasivat tämän päivityksen tällä typerällä paskalla.

– Paskapuhetta. Heidän pitäisi lisätä uusia kauppoja erityyppisille ajoneuvoille. Ehkä jotain kuten "San Andreasin kuluttaja-autot", ”Länsirannikon maastoajoneuvot", ja niin edelleen...

– Uudelle pelaajalle, jolla on hädin tuskin yhtään autoa ja joka on hitaasti yrittänyt rakentaa kokoelmaansa, niin tämä oli kova potku munille.