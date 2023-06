Arvio: F1 23 on pätevä mutta kesken­eräinen formula­peli – yksi isoimmista muutoksista lähinnä naurattaa

Formulapeliä on uusittu yllättävänkin paljon, mutta kenties tärkein pelimuoto on jätetty jälleen huomioimatta.

Formula 1 kiitää jälleen pelikonsoleille sekä pc:lle uuden F1 23 -pelin voimin.

Suhtautuminen EA:n jokavuotisia urheilujulkaisuja kohtaan on pelaajilla nykyään syystäkin kyynistä. Eihän vuodessa pysty edes mitään merkittävää tekemään, kun samalla muita videopelijulkaisuja hierotaan yhä useampien vuosien ajan.

Plussat Parannellut grafiikat ja kuskien hahmomallit

Huomattavasti parempi ajettavuus Miinukset Buginen

My Team on jätetty huomioitta – kustomointi edelleen olematonta

Missä ovat klassikkoautot ja -radat?

Jutun alussa olevalta videolta voi katsoa, miltä uusi Las Vegasin katurata näyttää F1 23:ssa!

Tänä vuonna tuntuu, että pelin kehittäjä Codemasters on ainakin yrittänyt. Ajettavuus on nimittäin uudistettu kokonaan sekä ratilla että ohjaimella.

Viime vuoden F1 22:n lipsuva ajomallinnus on tiessään. Autot pysyvät nyt kuin liimattuna kiinni asfaltissa, kun ajetaan nopeiden mutkien läpi. Auton perän lähtiessä irti kurssi on tänä vuonna helpompi korjata – viime vuonna peräluisu tarkoitti lähes aina matkustajaksi johtumista. Ohjaimella ajaessa suunnanmuutokset tuntuvat aiempia vuosia helpommilta.

Vuosi sitten pelisarjaan mukaan tullut F1 Life -pelimuoto on muovattu uuteen F1 World -pelimuotoon, joka niputtaa alleen nettipelaamisen sekä lyhyemmät yksinpelit, kuten yksittäiset kisaviikonloput sekä aikaa vastaan ajamisen.

F1 Worldin ytimessä on oma nettipelaamiseen tarkoitettu talli sekä auto. Autoa ja tallihenkilökuntaa voi parannella avaamalla uusia osia sekä henkilökunnan jäseniä, jotka lisäävät auton vauhtia, ajettavuutta ja esimerkiksi renkaiden kestävyyttä.

Grafiikoita on kohennettu tämän vuoden peliin, ainakin uuden sukupolven konsoleilla.

F1 Worldista tulee mieleen muiden EA:n urheilupelien Ultimate Team -pelimuodot sillä erotuksella, että oman tallin rakentamiseksi ei ainakaan vielä tarvitse availla satunnaista sälää antavia korttipakkoja. Parannuksia avataan edistämällä Podium Passia, joka edistyy mitä tahansa pelimuotoa pelaamalla. Ainakin alkuun vaikuttaa siltä, että parannuksia saa avattua hyviä määriä myös ilman Podium Passin maksullista versiota.

Omalla autolla pääsee hyppäämään nettikisoihin muita pelaajia vastaan. Jokaisen pelaajan kohdalla näkyy kunkin auton suorituskyky. Pelimuodossa pääsee siis kokemaan oikean F1-maailman todellisuuden, jossa tietää pystyvänsä ajamaan nopeammin kuin edellä oleva, mutta oman auton suoravauhti ei riitä vastustajan tavoittamiseen.

Tältä näyttää F1 World -tallin muokkausvalikko.

Oman kuskin ja tallin pääsee luomaan tänäkin vuonna myös kahdessa eri urapelimuodossa. Career tarjoaa mahdollisuuden ajaa valmiiksi ruudukossa löytyvässä tallissa, My Team -pelimuodossa ajetaan nimensä mukaan omalla, täysin uudella F1-tallilla.

Jälkimmäisenä mainittu on ollut yksi F1-pelien vahvimmista pelimuodoista, mutta se on jätetty lähes huomiotta parina viime vuonna, ja se näkyy. Oikeassa F1-maailmassa kohistaan vuodesta toiseen autojen sivuponttooneista, jousituksista ja keuloista, mutta My Team -autossa mitään näistä ei voi vieläkään muokata.

Pelimuoto on käytännössä samalla mallilla kuin kaksi vuotta sitten, joten motivaatio aloittaa sama ruletti alusta ja jatkaa sitä kautta entistä pidemmälle voi olla monella pelaajalla koetuksella.

Tänä vuonna kaasutellaan uudella Las Vegasin katuradalla. Toinen uusi rata on Qatarin Losailin kisarata.

Myös vanhoja ratoja on muokattu. Kuvassa Katalonian radan vanhaan palannut kolmossektori.

Vuoden 2021 pelistä tuttu Breaking Point -tarinapelimuoto tekee paluun. Aiden Jackson ja veemäisyydellään kulttimaineen tehnyt Devon Butler ottavat toisistaan jälleen mittaa täysin uuden Konnesport-tallin väreissä. Mukaan on tuotu myös uusi tulokaskuski Callie Mayer.

Breaking Point on Netflixin Taistelu paalupaikasta -dokumenttisarjan inspiroimaa saippuaoopperaa. Vaikka tarinan kulku onkin dramaattisuudessaan ihan viihdyttävää, on itse pelaaminen samaa muutamien kierrosten pituisten yksittäisten haasteiden suorittamista. Jos pelin asettamassa tavoitteessa epäonnistuu, on aloitettava alusta.

Urheilun suola on se, ettei se ole käsikirjoitettua. Breaking Pointia pelatessa pelaajalla ei ole juurikaan valtaa päättää kisojen lopputuloksia.

Devon Butler hämmentää jälleen pakkaa, kun Breaking Point palaa toisen osan merkeissä.

Ongelmilta ei olla tänä vuonnakaan säästytty. Peli on tuttuun tapaan täynnä erilaisia bugeja. Näistä pahin lienee se, jossa punaisten lippujen liehuttua loppuun ajettu kisa päättyy siinä järjestyksessä, jossa oltiin punaisten lippujen aikana – tapahtui loppukisassa mitä tahansa.

Tämä on erityisen noloa, sillä punaisten lippujen paluu F1-peliin oli yksi paljon hehkutetuista lisäyksistä tälle vuodelle. Kertoo paljon myös pelistä, että lajille näin oleellisen asian lisääminen on yksi myyntivalteista.

Toinen ärsyttävä lapsus liittyy 25 prosentin kisamittaan, josta on jostain syystä pudonnut pois mahdollisuus turva-autoille. Lisäksi kisastrategiaa ei ole pystynyt aina muokkaamaan ennen kisan aloittamista. Aiempina vuosina kaikista suurin bugisotku on ollut kahden pelaajan välinen, netissä pelattava urapelimuoto. Kyseistä pelimuotoa ei tätä arviota varten ole testattu.

F1 23 on askel parempaan suuntaan, mutta sitä vaivaavat jokaisen vuotuisen urheilupelin ongelmat: vaikka parannuksia tapahtuisi, kaikkeen ei ehditä panostaa. Ehkä ensi vuonna sitten.