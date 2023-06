Kasvonsa paljastanut suosikki­tubettaja palaa maskin taakse – syy on surullinen

Kymmeniä miljoonia seuraajia pelivideoillaan kerännyt Clayton ”Dream” Huff joutui nettikiusaajien kohteeksi.

Clayton ”Dream” Huff luopui syksyllä 2022 ikonisesta maskistaan, mutta on nyt päättänyt taas peittää kasvonsa. Kuvan maskia hän ei kuitenkaan enää käytä.

Suosikkitubettaja Clayton ”Dream” Huff on päättänyt piilottaa kasvonsa taas maskin taakse, kertoo Kotaku.

23-vuotias Huff on päättänyt vetäytyä maskin taakse piiloon, koska saa nettikiusaajilta niin paljon haukkuja ja vihakommentteja kasvoihinsa liittyen.

Huffin mukaan hän on alkanut katua kasvojensa paljastamista ja tämän tuomaa huomiota. Julkisuus oikeilla kasvoilla on vaikuttanut hänen elämäänsä negatiivisesti. Hän on hankkinut jo uuden maskin, jota voi käyttää vaikka ympäri vuorokauden. Toistaiseksi hän aikoo pitää aina maskia, kun poistuu kotoaan.

Miehellä on yli 30 miljoonaa tilaajaa YouTubessa, jotka on hän on haalinut Minecraft-pelivideoilla. Hän esiintyi vuosien ajan videoillaan ja julkisuudessa valkoisessa maskissa.

Syksyllä 2022 Huff yllätti, kun hän esitteli kasvonsa kymmenille miljoonille seuraajilleen. Paljastusta edelsi kekseliäs somekampanja, johon osallistui nimekkäitä tähtiä kuten Marques ”MKBHD” Brownlee ja Addison Rae. Video keräsi yli 57 miljoonaa näyttökertaa.

Huff on sittemmin poistanut kasvojenpaljastusvideonsa. Lisäksi hän on siivonnut Instagram-tiliään kuvista, joissa hänen kasvonsa näkyvät. Moni hänen ystävänsä on myös poistanut yhteiskuvia, joissa näkyvät tubettajan kasvot.