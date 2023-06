Ex-ammattilainen lyttää uuden Counter-Striken – ”Kuin olisin taas 130-kiloinen”

Jacob ”Pimp” Winneche ei ole tyytyväinen CS2:n nykytilaan.

Jacob ”Pimp” Winneche on yksi onnekkaista, joka on päässyt kokeilemaan CS2:ta. Yksi asia testiversiossa kuitenkin hiertää tanskalaista.

Tanskalainen Counter-Strike-asiantuntija, kommentaattori ja striimaaja Jacob ”Pimp” Winneche on lytännyt testivaiheessa olevan Counter-Strike 2:n, joka julkaistaan kesän aikana.

– Mitä enemmän pelaan CS2:ta sitä surullisemmaksi tulen. Liikkuminen on parhaimmillaan kamalaa. Kömpelöä ja hidasta. Kyykistyminen ja sen jälkeen liikkuminen saa minut tuntemaan kuin olisin taas 130-kiloinen, Winneche narisi Twitterissä.

Winnechen mukaan nykyisin pelattavassa CS:GOssa liikkuminen on yksi asioista, joissa Valve on onnistunut erinomaisesti. Hän toivookin, että kehittäjät vielä viilaavat CS2:n liikkumista.

Jatkotwiiteissä Winneche arvioi liikkumisen tuntuvan huonolta uuden sub-tick-systeemin takia. Aiemmin pelipalvelin päivittyi 64 tai 128 kertaa sekunnissa, kun sub-tickin ansiosta kaikki rekisteröityy pelissä välittömästi.

– Tällä hetkellä koko pelikokemus on huono tämän yhden asian takia. Kaikki muu on reilusti paremmin kuin CS:GOn ensimmäisessä betassa, Winneche kirjoitti.

Winnechen twiitin vastauksissa on muistutettu pelin olevan tosiaan vasta rajatussa betassa, joten kaikki on vielä mahdollista.

Eräs vastaaja puolestaan latasi videon, jonka perusteella taitavimmat pelaajat saavat vaikeatkin liikkeet ja hypyt näyttämään vaivattomilta.

Valve on ilmoittanut julkaisevansa CS2:n kesän aikana, mutta tarkempaa ajankohtaa ei ole tiedossa. CS2 korvaa julkaisussa CS:GO:n, ja on edeltäjänsä tavoin ilmainen. Pelissä on kuitenkin maksullisia toimintoja.

CS2 on tällä hetkellä hyvin rajatussa testissä, johon on kutsuttu aktiivisia pelaajia. Testiin pääsystä ilmoitetaan CS:GOn päävalikossa, jos onni potkii.