Tähtistriimaajan kommentista repesi raivo – pelijätin reaktio poiki yllättävän käänteen

Nick ”NICKMERCS” Kolcheffin ja Timothy ”Timthetatman” Betarin skinit on poistettu Call of Dutysta.

Activision on poistanut suosittujen yhdysvaltalaisten striimaajien Nick ”NICKMERCS” Kolcheffin ja Timothy ”Timthetatman” Betarin nimikkoskinit suositusta Call of Duty -pelisarjasta.

Yhtiö poisti Kolcheffin skinit striimaajan seksuaalivähemmistöjä loukkaavan kommentin takia. Kolcheff latasi kommenttinsa Twitterissä, mutta puolusteli sitä myöhemmin vielä Twitch-lähetyksessään.

Betarista tuntuu oudolta, että hänellä on pelissä skininsä ja Kolcheffilla ei, joten hän pyysi sen poistoa somessa. Kaverukset hankkivat ja saivat skininsä samaan aikaan peliin.

Kolcheff kommentoi esports-selostajana tunnetun Chris ”Puckett” Puckettin twiittiä Yhdysvalloissa tapahtunutta välikohtauksesta, jossa vastustajat olivat käyneet käsiksi LGBT-tukijoiden kimppuun.

Tilannetta edelsi kalifornialaisessa koulussa pidetty äänestys, jossa päätettiin yksimielisesti viettää Pride-kuukautta kampuksella.

– Amerikkalaiset ovat surullisessa tilanteessa. Antakaa ihmisten rakastaa ketä rakastavat, ja elä omaa elämääsi, Puckett kommentoi välikohtauksesta jaettua videota Twitterissä.

– Heidän pitäisi jättää pienet lapset rauhaan. Se on se todellinen ongelma, Kolcheff vastasi Puckettin twiittiin.

Kolcheff ei vastannut Puckettin kysymykseen siitä, keihin tai mihin hän tarkalleen viittaa. Kolcheff totesi Dexerton mukaan myöhemmin Twitch-striimissään seisovansa kommenttinsa takana vaikkei olekaan LGBT-vastainen.

Striimaajan mukaan koulu ei ole paikka, jossa pitäisi puhua ”tällaisista asioista” eli seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä. Kolcheff sanoo haluavansa puhua omalle lapselleen asiasta yhdessä vaimonsa kanssa ”sitten aikanaan”. Kolcheffista tuli isä huhtikuussa.

Kommentti suututti monet erityisesti siksi, että kesäkuu on Pride-kuukausi. Se on omistettu ”lesbojen, homojen, biseksuaalien ja transsukupuolisten ylpeyden juhlalle ja muistolle”.

Striimaajan kommenttia on arvosteltu, mutta moni ei ole nähnyt siinä mitään ongelmaa. Kommentti on tavoittanut Twitterin kautta 14 miljoonaa silmäparia.

Vasemmalla Betarin nimikkoskini ja oikealla Kolcheffin.

32-vuotias Kolcheff on yksi tunnetuimmista räiskintäpelien striimaajista, joka edustaa maineikasta Faze Clania. Hänellä on Twitchissä 6,7 miljoonaa fania ja YouTubessa neljä miljoonaa. Hänet tunnetaan erityisesti historiastaan Call of Dutyssa, mutta hän on jo hetken aikaa kilpaillut ammattilaistasolla Apex Legendsissä.