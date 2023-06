Testasimme käteen mahtuvan 800 euroa maksavan Windows 11 -tietokoneen – yksi ratkaisu sai näkemään punaista

Testasimme 800 euroa maksavan Asus Rog Ally -pc-käsikonsolin, joka tarjoaa hämmästyttävän paljon tehoa pienessä koossa.

Asus Rog Ally on pc, mutta käsikoossa. Sillä tuli katseltua muun muassa Counter-Strikea, kun halusi samaan aikaan tehdä jotain puhelimella.

Käsikonsolit ovat juuri nyt yksi kuumimmista pelaajien tuotekategorioista. Käsikonsoleilla tarkoitetaan tässä yhteydessä laitetta, jolla onnistuu pelaaminen kodin lisäksi tien päällä.

Laitteet voi jakaa kahteen ryhmään: ensimmäinen ovat ”oikeat tietokoneet”, kuten Valven Steam Deck, AyaNeo 2 ja nyt nähty Asus Rog Ally. Niissä pelit pelit ladataan ja asennetaan perinteisesti laitteeseen, joten ne eivät ole riippuvaisia nettiyhteydestä.

Toinen ryhmä ovat pienempitehoiset tietokoneet tai tabletit, kuten Logitech G Cloud. Nämä ovat striimauslaitteita, jotka välittävät netin yli ruudulleen pelikuvaa, joka prosessoidaan palvelunkeskuksissa matkojen päässä. Niissä käytetään erillistä ohjelmaa, jolla pelit striimataan netistä.

Ylhäällä on Steam Deck ja alla Asus Rog Ally.

Tuoteryhmän uusin tulokas on tällä viikolla julkaistu Asus Rog Ally, joka päätyi myös Ilta-Sanomien testiin. Hintaa uutukaisella on Suomessa peräti 800 euroa, mutta pienikokoiseen Windows 11:llä toimivaan laitteeseen on saatu ahdettua reippaasti tehoa.

Kädessä reilut puoli kiloa painava mini-pc:n ja käsikonsolin yhdistelmä tuntuu hyvin mukavalta. Pyöreähkö muotoilu tarjoaa hyvän otteen kahvoista, mutta ohjaintattien asettelu ei ole varmasti kaikkien mieleen. Itse totuin nopeasti. Napit ovat ihan hyvät, mutta vähän tahmaavat.

Edessä on näppäinten ja näytön lisäksi stereokaiuttimet, joiden tarjoama ääni on laitteen koko huomioiden oikein hyvä. Tämä on hyvä, sillä aina ei jaksa kaivaa esiin kuulokkeita. Takaa löytyy kaksi lisänäppäintä ja jäähdytyksen kannalta kriittiset ilmanottoaukot.

Päältä löytyy paikka usb-c-piuhalle, kuulokkeille, microSD-kortille, ulkoisen näytönohjaimen liitäntäjohdolle sekä virtakytkin sormenjälkilukijalla, akun merkkivalo, äänenvoimakkuuden säätimet, liipaisimet, olkanäppäimet ja tuuletusaukko.

Tältä näyttää Allyn takaosa, josta löytyy vain kaksi lisänäppäintä.

7 tuuman ips-näyttö tekee välittömän vaikutuksen. Hd-tarkkuudella varustettu kosketusnäyttö on kirkas (500 nitiä), nopea (120 hertsiä) ja väritoistoltaan erinomainen. Se on myös erittäin heijastavaa sorttia.

LaiTE toimii Windows 11:llä, joten se on kuin mikä tahansa normaali tietokone. Telakan hankkimalla siihen voi yhdistää hiiren, näppäimistön ja näytön.

Allyn ja perinteisen tietokoneen isoin ero on se, että tehokas AMD Ryzen Z1 Extreme -prosessori ja RDNA 3 -grafiikkapiiri on ahdettu käsikonsolin sisään. Tehoja on oikeasti kivasti kokoon nähden.

Huomionarvoista on, että Allyn tehot riippuvat valitusta käyttötilasta. Valittavissa on äänetön (10 wattia), suorituskyky (15 W) ja turbo (25 W akun kanssa, 30 W laturiin kytkettynä). Mainitut testitulokset on kirjattu ylös turbotilassa ja akun kanssa eli 25 W:n tehoilla.

Raskaat pelit nostavat Allyn lämmöt lähemmäs 90 astetta, mutta laite ei silti tunnu kädessä kuumalta. Paitsi jos sormi eksyy tuuletinaukon päälle.

Rakastamani ajopeli Forza Horizon 5 toimi 60–80 fps:n välillä hd-tarkkuudella ja kaikilla herkuilla. High-asetuksilla ja 720p:llä fps olikin jo melkein jatkuvasti satasen tai yli.

Marvel's Spider-Man Remastered pyöri täysillä keskimäärin noin 35–50 fps:llä, mutta kaupungin vilskeessä käytiin usein jopa alle 30:n. Pudottamalla resoluutio 720p:hen fps oli 35–60:n väliltä. Grand Theft Auto V puolestaan pyöri sulavasti 60 fps:llä hd-resoluutiolla, kun grafiikat oli asetettu melkein tappiin asti.

Akku kesti pelin ja näytön asetuksista riippuen 1,5–2,5 tuntia. Se ei ole paljoa, mutta ihan ookoo, koska pelasin enimmäkseen hd-resoluutiolla näytön kirkkaus melkein täysillä. Google Chromea käyttäessä akku kestikin sitten jo yli kolme tuntia. Varavirtalähde on todellakin suositeltu tämän kanssa.

Spider-mania oli mukava pelata Allylla.

Suorituskyvyn osalta Ally on juuri sitä mitä odottaa. Valitettavasti samaa ei voi sanoa ohjelmistosta, jonka toimivuus oli niin ja näin riippuen päivästä.

Laite toimii siis Windows 11:llä, jonka päällä pyörii Asuksen oma Armoury Crate -ohjelmisto. Sen käyttöliittymä tekee laitteesta konsolimaisen: Cratella saa avattua pelit, säädettyä asetuksia, valittua suorituskykytilan ja paljon muuta.

Toimiessaan Crate on erinomainen ja tarpeellinen, koska sen pikavalikolla saa esimerkiksi helposti vaihdettua käyttöprofiilia, napautettua esiin näppäimistön sekä säädettyä näytön kirkkautta, resoluutiota ja virkistystaajuutta.

CratESTA on iloa silloin kuin se toimii. Parin viikon aikana laite kuitenkin jäätyi että lagaili useita kertoja – ja pahasti. Ongelmia aiheutti nimenomaan Crate, joka ei reagoinut valintoihin tai muutti niitä vasta kymmenien sekuntien päässä klikkauksesta.

Windows 11:n työpöydän kautta pelejä avatessa vastaan tuli myös jos jonkinlaisia ongelmia vastaan: Levytila oli muka loppu (jäljellä oli yli 100 gigaa), peli ei reagoinut näppäimiin (Armoury Craten kautta tätä ongelmaa ei tullut kertaakaan vastaan) tai fps oli pelikelvoton. Yleensä uudelleenkäynnistys auttoi, mutta välillä ainoa ratkaisu oli bootata koko laite.

Asuksen puolustukseksi todettakoon, että ohjelmistoa päivitettiin testijakson aikana useita kertoja. Yksi päivitystä paransi erityisesti suorituskykyä pelikäytössä. Taiwanilaisvalmistaja on todennut ohjelmiston päivittämisen jatkuvan säännöllisesti julkaisun jälkeen.

Ally hidasteli ja lagasi testijakson aikana paljon. Kuvassa levytila oli muka loppu, joten Steam ei käynnistynyt.

Allyn kirottu käynnistysruutu, jota tuijotin testijakson aikana turhauttavan useasti.

Asus on kaiken kaikkiaan luonut vakuuttavan paketin. Laitteen ylivoimaisesti suurin ongelma on ohjelmiston epävakaus ja myös Windows 11, jota ei ole varsinaisesti suunniteltu pienelle näytölle.

Allyssa on koko huomioiden hurja määrä tehoa, upea näyttö, hyvät kaiuttimet, ok akku sekä kelvolliset näppäimet. Lisäksi pelikäytössä laite on erittäin hiljainen. Lähes aina tuulettimien humina hukkuu kaiuttimista tulevien peliäänien alle.

Innostuin myös näytön 120 hertsin paneelista, josta ei kuitenkaan ollut kauheasti iloa. Näyttö tuntuu suoraan sanoen hieman yliammutulta tähän pakettiin, koska harvassa uudessa pelissä pääsee edes yli sataan fps:ään.

800 euron hinta ei ole tuulesta temmattu. Hinta on mallista riippuen jopa useita satoja enemmän kuin Steam Deckilla, mutta Allyssa tehot ja näyttö ovat aivan eri tasolla. Ohjelmiston osalta Steam Deck pesee kuitenkin Allyn 100–0.

Kovasta hinnasta huolimatta Allyn mukana ei tule minkäänlaista kantokoteloa. Virallinen PU-kankaasta valmistettu kantopussukka maksaa peräti 60 euroa. Se on ihan kiva, mutta liian kallis.

Laitetta suosittelisin juuri nyt heille, jotka haluavat paljon tehoja pienessä paketissa, mutta eivät jaksa (tai halua) istua pc:n tai tv:n ääressä. Omalta osaltani pelaaminen lisääntyi heti Allyn saatuani.

Ja sitten olisi hyvä olla pitkäpinnainen, koska Asuksella menee todennäköisesti kuukausia, jotta ohjelmistopuoli saadaan vastaamaan laitteen muuta tasoa. Toivottavasti.

Lisäksi laitteesta julkaistaan syksyllä noin sata euroa halvempi malli, jossa on ainoastaan heikompi prosessori. Sen suorituskykymittauksia ei ole vielä tiedossa, mutta myös sitä kannattaa pitää silmällä, jos ei pelaa ihan uusimpia AAA-pelejä.