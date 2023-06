Oletko aina halunnut ryöstää pankin kaverin kanssa? Nyt siihen on mahdollisuus ilman seurauksia

Erittäin kehutun Payday 2 -pelin saa ilmaiseksi pc:lle, mutta vain rajoitetun ajan.

Epic Games Store jakaa pc:lle erittäin suosittua ja pelaajien rakastamaa Payday 2 -ryöstöpeliä.

Kyseessä on toimintaa pursuava yhteistyöpeli, joka sijoittuu Yhdysvaltoihin. Idea on konnajoukolla suorittaa erilaisia rikollisia aktiviteetteja: Ryöstöjä, huumekauppoja, peukaloida vaaleja...

Keikat, joita on kymmeniä erilaisia, voivat koostua useasta eri osasta. Hälytyksen lauetessa esimerkiksi ryöstösuunnitelma voi vesittyä, kun alkuperäinen pakoreitti on tukittu. Osa keikoista on suoritettavissa ainoastaan hiiviskelemällä.

Ryöstöporukan voi koota kavereista tai tyytyä tietokoneen ohjaamiin hahmoihin. Keikalle voi myös lähteä yksin, mutta peli on suunniteltu yhteistyötä ajatellen. Konnajoukkoon mahtuu korkeintaan neljä pelaajaa.

Ryöstökeikkaa varten puetaan asianmukaiset tamineet päälle.

Peli sai julkaisuvuonnaan 2013 varsin hyvät arviot, sillä Metacritic kertoo arvosanaksi 7,9/10. Pelaajien arvosana on puolestaan vain 3,9. Pelaajien negatiivisissa arvioissa korostuu kritiikki koskien mikromaksuja, joita kehittäjät lisäsivät peliin jälkikäteen vuonna 2015.

Pc-pelaajien suosikkipalvelussa Steamissa pelaajien vastaanotto on ollut paljon parempi. 400 000 arvion jälkeen 90 % arvioista on ollut positiivisia. Yleisarvosana on erittäin positiivinen.

K18-Peli on lunastettava torstai-iltaan 15.6. kello 18 Suomen aikaa asti. Lunastaminen edellyttää Epic-tilin luomista ja asiakasohjelmiston asentamista, mutta molemmat ovat ilmaisia.