Diablo IV:n julkaisu on yksi viime aikojen onnistuneimmista, mutta suuret pelaajamäärät veivät kuitenkin taas voiton pelipalvelimista.

Blizzard Entertainmentin erittäin odotettu Diablo IV julkaistiin maanantain ja tiistaina välisenä yönä kaikille. Peruspakettia kalliimman version tilanneet pääsivät avaamaan helvetin portit jo viime perjantaina.

Nykyisin on enemmän sääntö kuin poikkeus, että suositut nettipelit kyykkäävät julkaisupäivänä, kun pelipalvelimet eivät kestä suuria pelaajamassoja.

Pitkään näytti siltä, että Blizzard onnistuu lähes mahdottomassa tempussa, sillä ensimmäinen pelaajaryntäys ei vielä horjuttanut palvelimia. Muutama tunti julkaisun jälkeen odotettu uutinen pamahti Twitteriin.

– Tutkimme parhaillaan todennuspalvelimiimme liittyvää ongelmaa, joka voi johtaa epäonnistuneisiin tai hitaisiin kirjautumisyrityksiin, Blizzardin asiakaspalvelutili twiittasi aamukuudelta Suomen aikaa.

Pelaajien riemuksi Blizzard kertoi jo puolitoista tuntia myöhemmin korjanneensa kirjautumisongelmat.

Blizzardin toimintaroolipeli on yksi vuoden odotetuimmista julkaisuista. Diablo-sarjan edellinen osa on vuoden 2012 Diablo 3, jota on myyty uskomattomat 30 miljoonaa kappaletta.

Diablo IV on niin sanottu hack-n-slash, jossa lanataan hengiltä suuria määriä vihollisia aina tilaisuuden tullen. Pelissä on viisi eri hahmoluokkaa, joilla kaikilla on eri kyvyt ja ne taistelevat myös eri tavoin. Sopivan hahmon löydyttyä lähdetään koluamaan helvettiä, jonka luolastoissa ja kaupungeissa riittää tutkittavaa.

Pelin perusidea on kehittää hahmoa. Tapetuilta vihollisilta putoaa tavaroita, joista hyödyllisimmät otetaan käyttöön ja loput myydään. Tätä samaa kaavaa toistetaan hamaan loppuun saakka, mikä on monille nimenomaan se pelin suola.

Diablossa hahmon jatkuva kehittäminen ja aina vain parempien tarvikkeiden metsästäminen on se juttu.

Lue lisää: Kommentti: Uusi Star Wars -peli suututti monet – syynä ongelma, josta on tullut arki­päivää

11 vuoden odotus näyttää kannattaneen, sillä peli on saanut kriitikoilta pitkälti kehuja. Metacriticssä kriitikoiden arvosana on 77 arvion jälkeen erittäin hyvä 8,9/10. Pelaajien tuomioita aletaan listata sivustolle vasta keskiviikkona, mutta somessa vastaanotto on ollut pitkälti hyvin positiivinen.

– Oikeasti, rikkokaa säästöpossunne ja ostakaa tämä peli. Koska Blizzard näköjään muisti, miten tehdään hyvä peli, jota pelataan kuukausien ajan, ylistää Gamepressure arviossaan.

– Ainoa tapa, jolla tämä saa huonon vastaanoton on, jos tekniset ongelmat pilaavat pelikokemuksen. Mutta kun se toimii? Luulen sinun pitävän Diablo IV:stä, sanotaan Forbesin arviossa.

– Loistava jatko-osa, joka vetoaa lujasti jokaiseen pelisarjaa rakastavaan faniin, kirjoittaa Dexerto.

Peliä on kritisoitu enimmäkseen sen mikromaksuista, jotka eivät ole kuitenkaan aggressiivisimmista päästä tai pelikokemuksen kannalta kriittisiä. Pc-versio on myös kärsinyt jonkin verran kaatuilusta. Pc:n lisäksi peli on saatavilla PlayStation 4:lle ja 5:lle, Xbox Onelle sekä Xbox Seriesille.