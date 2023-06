Nettimoninpelissä yksi tiimi ohjaa kummituksia ja toinen ihmisiä eli metsästäjiä. Keskiyöllä roolit vaihtuvat.

Epic Games Store jakaa pelikaupassaan pc:lle Midnight Ghost Hunt -nettimoninpeliä, joka on yhdistelmä kummitusjahtia ja piilosta.

Neljä pelaajaa ohjaa kummituksia ja neljä on ihmisiä eli metsästäjiä. Kummitusten tehtävä on aluksi pysyä piilossa metsästäjiltä, mutta kellon lyödessä keskiyöllä roolit vaihtuvat.

Metsästäjillä on käytössään erilaisia aseita, joiden avulla haamut on tarkoitus saada kiinni. Pelikenttiä on useita erilaisia kartanosta aavelaivaan.

Normaalisti 20 euroa maksava peli on vain vuoden vanha. Se on yhä early access -tilassa eli kehitystyö on yhä kesken. Kyseessä on puhdas nettipeli, joten sitä ei voi pelata ollenkaan ilman verkkoyhteyttä.

Peli on saanut Steamissa erittäin hyvän vastaanoton, sillä reilusta 4300 arviosta peräti 81 prosenttia on positiivisia.

Peli on lunastettava torstai-iltaan 8.6. kello 18 Suomen aikaa asti. Lunastaminen edellyttää Epic-tilin luomista ja asiakasohjelmiston asentamista, mutta molemmat ovat ilmaisia.