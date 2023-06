Peter Franzén yllätti – tällaisena et ole häntä aikaisemmin nähnyt

Näyttelijä tekee ensimmäisen roolinsa videopelissä.

Näyttelijä Peter Franzén tekee uuden aluevaltauksen tekemällä roolin espoolaisen Remedy Entertainment Oyj:n Alan Wake 2 -videopelissä.

Vuonna 1971 syntynyt Franzén on tehnyt pitkän uran sekä Suomessa että ulkomailla, mutta videopeliesiintyminen on hänelle ensimmäinen laatuaan.

Alan Wake 2 on psykologinen trilleri ja selviytymiskauhupeli, jossa tarinaa kerrotaan sekä kadoksissa olevan kirjailija Alan Waken (Ilkka Villi) että yliluonnollista mysteeriä selvittävän FBI-agentti Saga Andersonin (Melanie Liburd) näkökulmasta. Hahmojen tarinat limittyvät, ja pelaaja ohjaa hahmoja vuorotellen.

Franzénilla on pelissä kaksoisrooli: hän näyttelee pelissä kahta suomalaishahmoa, Jaakko ja Ilmo Koskelan veljeksiä. Nämä tuovat suurelle kansainväliselle yleisölle suunnattuun peliin vinksahtanutta suomalaisuutta muun muassa saunan ylistämisen merkeissä.

Yhdessä kohtaamisessa Franzénin näyttelemän Ilmo Koskelan kanssa puheeksi tulee sauna ja vihta.

Franzén näyttelee sekä hahmojen äänet että liikkeet ja esiintyy pelissä omilla kasvoillaan.

– Uudet haasteet kiehtovat aina, ja tässä sain mahdollisuuden esittää kaksoisveljeksiä. Tämän tyyppinen haaste on näyttelijän mielestä aina kiinnostava. Pääsee miettimään, kuinka tuoda esiin ne pienet nyanssit, jotka erottavat hahmot toisistaan. Nautin myös siitä, että kuvasimme niin paljon live action -kohtauksia, joten pystyin esittämään näitä hahmoja myös tavoilla, joilla itse kuvittelin heidät. Oli hieno kokemus heittää näyttelijän työkalupakkiini kertynyt tietotaito tähän projektiin, Franzén sanoo tiedotteessa.

Näyttelijä sanoi myös pitävänsä hienona sitä, miten suomalaista perintöä, perinnettä ja mytologiaa tuodaan esille tämän kokoluokan pelissä.

Peli ammentaa Twin Peaksin ja Salaisten kansioiden estetiikasta. FBI-agentti Anderson alkaa tutkia Yhdysvaltain luoteisosassa sijaitsevassa Bright Fallsin kaupungissa tapahtuneita murhia. Tutkimukset muuttuvat painajaiseksi hänen löytäessään sivuja kauhutarinasta, joka alkaa käydä toteen. Ennen pitkää Andersonin ja Waken tarinat nivoutuvat yhteen.

Remedy on kylvänyt peliinsä muitakin yksinomaan suomalaisyleisölle aukeavia viittauksia, kuten Ahma-oluen, jonka logo muistuttaa merkittävissä määrin Suomessa suosittua olutta.

Peter Franzén on tehnyt uransa aikana monenlaisia rooleja, mutta videopelissä häntä ei ole vielä nähty.

Alan Wake 2 julkaistaan 17. lokakuuta pc:lle, PlayStation 5:lle ja Xbox Seriesille. Se on niin sanottu AAA- eli ison budjetin peli, jonka tekemiseen on käytetty huomattava määrä aikaa ja rahaa. Pelin budjettia ei ole julkaistu, mutta yhtiön mukaan sen tyypillisen AAA-pelin hintaluokka on 30–60 miljoonaa euroa. Todennäköisesti hinta on lähempänä haitarin yläpäätä.

Peli saa suurella todennäköisyydellä pegi 18 -merkinnän, eli sitä ei saa myydä alaikäisille.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Remedy tuo peliinsä suomalaisen yllätysnäyttelijän. Martti Suosalo esitti talonmies Ahtia Remedyn Control-trillerissä, joka ilmestyi vuonna 2019. Hän sai roolistaan Britannian elokuva ja tv-akatemian Bafta-palkinnon.

Lue lisää: Martti Suosalo voitti Baftan videopeliroolista

Lue lisää: Tällainen on Espoosta tuleva kymmenien miljoonien megapeli – pelasimme Controlia

Vuonna 1995 perustettu ja 2017 pörssilistattu Remedy on Suomen vanhimpia ja suurimpia peliyhtiöitä. Sen aiempia pelejä ovat Death Rally, Max Payne, Max Payne 2, Alan Wake, Agents of Storm, Quantum Break ja Control. Lisäksi pelistudio tekee alihankintaa ulkomaille. Yhtiön liikevaihto vuonna 2022 oli 43,6 miljoonaa euroa.