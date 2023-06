Muun muassa yhdysvaltalaisen Valve-yhtiön pelit eivät kelpaa Venäjälle.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on käskenyt perustaa maahan omat esports-kisat, kertoo Kommersant.

Hieman yllättäen kisoissa on tarkoitus pelata vain venäläisiä pelejä tai ”ystävämaiden” luomuksia. Yksi tällainen on Kiina, jonka pelijätteihin kuuluva Tencent omistaa Riot Gamesin, joka on League of Legendsin julkaisija.

Toinen mainittu peli on World of Tanks, joka on alkujaan valkovenäläisen Wargamingin tekemä. Yhtiö ilmoitti pian sodan sytyttyä, että se lopettaa toimintansa Valko-Venäjällä ja Venäjällä.

Wargaming on siirtänyt suosikkipeliensä toiminnan molemmissa maissa venäläiselle Lesta Studiolle. Se kuului aiemmin Wargamingille, mutta yhtiön mukaan minkäänlaisia kytköksiä ei enää ole. Lesta on yksi uuden esports-kisan järjestäjistä.

Lue lisää: Valko-Venäjällä perustettu pelijätti lähtee Venäjältä ja Valko-Venäjältä: ”Odotamme merkittäviä tappioita”

Sen sijaan ehdoton ei on jo sanottu yhdysvaltalaisen Valven peleille, joista suursuosiota nauttivat Venäjällä nettimoninpelit Counter-Strike ja Dota 2. Valven pelejä ei huolita, koska niiden ”peliuniversumissa käsitellään poliittisia tapahtumia yksipuolisesti”.

Kommersantin uutinen julkaistiin vain päiviä ennen kuin Helsingin Sanomat kertoi Valven estäneen suomalaislehden julkaiseman ”sananvapauskartan”. HS julkaisi toukokuun alussa CS-kartan, joka sisälsi venäläisille tarkoitettua faktatietoa sodasta.

Lue lisää: HS: Venäjälle tietoa sodasta ujuttava kierto­tie tukittiin – puuttuiko amerikkalais­firma peliin?

Tarkempia yksityiskohtia Venäjän tulevista esports-kisoista ei ole vielä kerrottu, mutta ne on tarkoitus järjestää vuosittain. Kommersantin jutun mukaan kattavat kisat näkyvät ympäri Venäjää aina Vladivostokista Kaliningradiin.