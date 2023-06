Ukrainalaistähti palasi kotiinsa ja sai heti karun muistutuksen sodan julmuudesta: ”Saavat maksaa tästä”

Viktor ”sdy” Orudzhevin piti mennä elokuviin, mutta päätyikin juoksemaan pommisuojaan.

Ukrainalainen Counter-Strike-tähti Viktor ”sdy” Orudzhev palasi juuri pitkältä turnausreissulta kotiinsa Ukrainaan, jossa hän sai heti karun muistutuksen sodan julmuudesta.

Orudzhev kertoo Twitterissä olleensa menossa elokuviin, kun ohjukset alkoivat räjähdellä. Suojaan juostessaan hän kertoo kuulleensa lähistöllä seitsemän räjähdystä.

– Vihaan heitä (venäläisiä) niin paljon. Kaksi kuukautta matkoilla ja melkein unohdin tämän tunteen. Venäjä on terroristivaltio, ja he kaikki saavat maksaa tästä, Orudzhev kirjoitti.

26-vuotias pelaaja on muistuttanut sodan julmuudesta aktiivisesti Twitter-seuraajiaan, joita on lähes 40 000. Orudzhev on toistuvasti kiittänyt ukrainalaisia, jotka ovat taistelleet urhollisesti rintamalla maansa puolesta.

Kun Orudzhevin joukkue Monte varmisti paikkansa vuoden suurimpaan CS-turnaukseen eli majoriin, ratkaiseva voitto tuli venäläisestä Forze-joukkueesta. Forzen näkyvin sponsori on venäläinen öljyjätti Lukoil.

Kukaan Montesta ei suostunut ottelun jälkeen kättelemään Forze-pelaajia. Monte-valmentaja Sergey ”lmbt⁠” Bezhanov kertoi tuolloin HLTV.orgille, että syy oli Lukoilissa.

– Kun pelasimme ottelua, niin koko Ukraina puolustautui ilmaiskuilta hälytysten soidessa. Koko Ukrainan varoituskartta oli punainen. Joten miten voisimme kätellä tyyppejä, jotka tukevat sotaa, Bezhanov perusteli kättelyn ohittamista HLTV.orgille.

Monte ylsi majoreilla kahdeksan parhaan joukkoon. Ensimmäistä kertaa major-historiassa pudotuspeleissä ei nähty yhtään venäläispelaajaa. Monte nousi turnauksen jälkeen HLTV.orgin maailmanlistan kärkikymppiin.

Ukrainalaispelaaja on ollut hiljattain otsikoissa juuri kotiinpaluunsa liittyen. Escorenews uutisoi viime viikolla, että Orudzhev oli yksi monista kilpapelaajista, joka oli rikkonut Ukrainan matkustuspolitiikkaan liittyviä ohjeistuksia.

Orudzhev oli saanut luvan lähteä maasta major-karsinnan takia, mutta kotiin hän palasi vasta kuukautta myöhemmin. Monte-organisaation lausunnon mukaan syynä oli turnausmenestys, kun joukkue pääsikin majoreille, ja sielläkin melkein päätyyn asti.

Vielä ei ole tietoa, rangaistaanko matkustusohjeistuksia rikkoneita pelaajia. Listalle päätyi yhteensä 236 urheilijaa, mukaan lukien kilpapelaajat.