League of Legends -ammattilaiset pitävät toistensa puolia, mutta peliyhtiö on valmis isoihin sääntömuutoksiin, jotta liigakausi alkaa suunnitellusti.

Pohjois-Amerikassa kuohuu League of Legends -pelin ammattilaissarjan LCS:n ympärillä. Kauden alku on vaakalaudalla.

Liigan kesäkauden on määrä alkaa torstaina, mutta tällä hetkellä kaikkien kymmenen joukkueen pelaajat ovat menossa lakkoon, jota ajaa pelaajayhdistys LCSPA.

LCSPA haluaa keskustella pelijulkaisija Riot Gamesin kanssa LCS:n lisäksi alasarja NACL:stä, jonka nykytilan takia Pohjois-Amerikan tulevaisuus LoLissa on vaakalaudalla.

Lakko on toteutuessaan ensimmäinen laatuaan esportsissa. Alan normaali käytäntö on, että peliyhtiöt sanelevat säännöt, joihin pelaajien ja joukkueiden on tyydyttävä. LCS on franchise-liiga, joten siinä kilpailevat aina samat kymmenen joukkuetta.

LakkOUHKA liittyy ensisijaisesti NACL-farmiliigaan, joka koki hiljattain kovan iskun. LCS-joukkueet pyysivät Riotia luopumaan vaatimuksesta pyörittää omaa farmijoukkuetta kulujen leikkaamiseksi. Pohjois-Amerikassa on tällä hetkellä käynnissä todellinen esports-talouskriisi.

Pelaajien pettymykseksi Riot suostui LCS-joukkueiden vaatimukseen. Nopeasti seitsemän kymmenestä LCS-joukkueesta ilmoitti luopuvansa farmijoukkueesta. Tilalle tuli uusia toimijoita, mutta varmoja työpaikkoja katosi LCSPA:n mukaan jopa 70.

Päätöksen seurauksena lupaavien LoL-pelaajien on yhä vaikeampi päästä ammattilaistasolle Pohjois-Amerikassa. Tämä huolestuttaa pelaajayhdistystä, joka ajaa nykyisten ammattilaisten lisäksi nuorten etuja.

LCSPA pyytää Riotia muun muassa lisäämään karsinnat LCS:n ja NACL:n välille, jotta farmitasolle saataisiin enemmän vipinää ja rahaa. Lisäksi LCS-joukkueilla tulisi olla mahdollisuus tehdä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa farmin osalta. NACL-joukkueiden vuosipalkaksi vaaditaan puolestaan minimissään 300 000 dollaria.

Tällä hetkellä LCS:n on yhä tarkoitus alkaa suunnitellusti torstaina, sanoo LCS:ään erikoistunut toimittaja, jonka mukaan Riot odottaa joukkueiden noudattavan sopimusta.

Sisäpiiritietojen mukaan Riot on antanut LCS-joukkueille kuitenkin poikkeusluvan tehdä lyhytaikaisia pelaajasopimuksia, jotta joukkueet saavat jonkinlaisen kokoonpanon kasaan.

Riot on väitetysti jopa luopunut väliaikaisesta säännöstä koskien pelaajien minimitaitotasoa. LCS:n säännöissä on erikseen kirjattu taso, jolla pelaajan pelitunnuksen pitää olla, jotta hän saa pelata LCS:sä. Nykyinen minimitaso on Diamond 1, jos se on saavutettu viimeisen vuoden aikana.

LCSPA on reagoinut jo Riotin hätäratkaisuun. LCSPA suosittelee pelaajia hylkäämään kaikki tarjoukset. Pelaajayhdistyksen mukaan joukkueiden auttaminen tässä tilanteessa vahingoittaa kaikkien LoL-pelaajien tilannetta Pohjois-Amerikassa.

LCSPA ei ole kertonut, miten pitkäksi pelaajien lakko on suunniteltu toteutuessaan. Kymmenen vuotta olemassa ollut LCS siirtyi nykyiseen franchise-malliin vuonna 2018. LCS on yksi LoLin virallisista alueellisista sarjoista, mutta entisen suosikkiliigan suosio on laskenut viime vuosina.

Suosion laskiessa myös Pohjois-Amerikan LoLin taso on heitellyt. Yleisesti suunta on ollut kuitenkin alaspäin. Franchise-muutoksen onnistumisesta kertoo se, että lupaavia uusia nimiä ei enää alemmilta tasoilta nouse. Sen sijaan pelaajia hankitaan entistä enemmän muilta alueilta.