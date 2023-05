Main ContentPlaceholder

Esports

Uunituore Taru sormusten herrasta -peli on täysi katastrofi: Murska-arviot, tekijöiltä nolo anteeksi­pyyntö...

Taru sormusten herrasta on yksi rakastetuimmista fantasiasarjoista, mutta Keski-Maahan sijoittuva uusi Klonkku-peli on kaikkea muuta kuin onnistunut. Se on jo leimattu vuoden 2023 huonoimmaksi peliksi.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki

Klonkku sai yllättäen oman pelin. Monien mielestä olisi ollut parempi, jos niin ei olisi käynyt.