Yhden kaikkien aikojen peleistä saa nyt ilmaiseksi

Epic Games tarjoaa ilmaiseksi todellisen roolipeliklassikon.

Fallout-sarjan neljännen osan eli New Vegasin arvostus pelaajien keskuudessa on kasvanut pelin vanhetessa.

Epic Games Store jakaa pc-pelaajien iloksi ilmaiseksi legendaarista Fallout: New Vegas -pelin Ultimate Editionia.

New Vegas on 2000-luvun peliklassikko, jota varsinkin roolipelaajat rakastavat. Postapokalyptinen toimintaroolipeli sijoittuu samaan pelimaailmaan edellisen osan Fallout 3:n kanssa, mutta ei jatka suoraan sen tarinaa.

Paketti sisältää vuonna 2010 julkaistun pelin ja kaiken mahdollisen lisäsisällön, kuten pääsyn uusille alueille, uusia vihollisia, aseita ja tehtäviä.

Peli sijoittuu vuoteen 2281. Pelaaja ohjaa nimetöntä kuriiria, joka ryöstetään kesken kuljetustehtävän. Rosvojoukko vie arvopaketin, ampuu hahmoa päähän ja hautaa tämän, mutta sankarimme selviää kuitenkin elossa. Alkaa kostoreissu.

Matkan aikana tutkitaan Mojaven laajaa aavikkoa, jota asustavat erilaiset joukot ja mystiset hahmot. Juonta voi edistää oman tahdin mukaan, mutta laajaa maailmaa voi tutkia myös vapaasti. Lopullinen tavoite on pelastaa New Vegas keinoja kaihtamatta.

Pelaajan tekemät valinnat vaikuttavat juonen lisäksi myös pelimaailman hahmoihin ja joukkoihin. Pelaajalla on siis kaikki valta käsissään päättää, millaisen loppuratkaisun tarina saa.

Steamissa pelin arvosana on paras mahdollinen eli ylivoimaisen myönteinen, kun arvioita on jätetty reilut 140 000. Metacritic listaa pelin pc-version arvosanaksi kriitikoilta 8,4/10. Pelaajien arvosana on astetta parempi eli 8,9/10.

Peli on lunastettava torstai-iltaan 1.6. kello 18 Suomen aikaa asti. Lunastaminen edellyttää Epic-tilin luomista ja asiakasohjelmiston asentamista, mutta molemmat ovat ilmaisia.