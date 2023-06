Suomeen rantautui uusi peli­kone, jossa on paljon hyvää – hupi loppuu vilkaisulla hinta­lappuun

Pilvipelaamiseen tarkoitettu Logitech G Cloud -käsikonsoli on todella hyvä tuote, ellei sen hinta olisi järjetön.

Logitech G Cloud on pilvipelaamiseen tarkoitettu käsikonsoli.

Teknologian ja mobiiliyhteyksien kehittyessä pilvipelaamisen suosio on kasvanut, kun se on entistä helpompaa yhä useammalla laitteella. Tämä on jo poikinut markkinoille sitä varten varta vasten tehtyjä pelikoneita.

Yksi uusi tulokas pilvipelaamisen laitemarkkinoilla on Logitech. Yhtiö julkaisi G Cloud -käsikonsolin viime vuonna Yhdysvalloissa, mutta nyt laite on rantautunut myös Eurooppaan. Ilta-Sanomat testasi ”uutuuden” tuoreeltaan.

Paketissa on laitteen lisäksi laturi, usb-johto ja käyttöohje.

Laatikosta paljastuu vaalea ja 463 grammaa painava käsikonsoli. Todellisuudessa kyseessä on Android 11 -käyttöjärjestelmällä toimiva tabletti, jonka ympärille on rakennettu peliohjaimella varustettu kehikko. Laitteessa on myös varta vasten sille kustomoitu käyttöliittymä.

Laitteesta löytyy seitsemän tuuman kosketusnäyttö, jonka tarkkuus on 1920 x 1080 pikseliä, virkistystaajuus 60 hertsiä ja kirkkaus 450 nitiä. Prosessorina toimii jo hieman vanhentunut Snapdragon 720G, ja tallennustilaa on 64 gigaa. Stereokaiuttiminen lisäksi äänet saa kuuluviin 3,5 mm:n piuhalla tai bluetoothilla.

Käyttöönotto on helppo: virta päälle, kirjaudutaan Google-tilille ja näpytellään seuraava-nappia, kunnes ollaan päävalikossa. Mainittakoon, että laite on tehty yhdessä kiinalaisjätti Tencent Gamesin kanssa, joten käyttötietojen jakamista kannattaa miettiä kahdesti. Tai mahdollisesti koko laitteen hankkimista.

Laitteeseen on valmiiksi asennettu muun muassa Steam Link, Xbox Cloud Gaming ja GeForce Now, joilla voi pelata pelejä verkon ylitse. Lisää sovelluksia saa ladattua Google Play -kaupasta, josta saa myös asennettua Android-pelejä. Kaikki muu pelaaminen onnistuu vain laitteen ollessa verkossa.

Näppäimet ovat täysin mukautettavissa. Fyysiset näppäimet voi myös ohjelmoida toimimaan kosketusnäytölle.

Millaista G Cloudin käyttö sitten on? Erittäin mukavaa. Laite istuu käteen niin hyvin, että sen kanssa viettää pidempiäkin pelihetkiä oikein mielellään. Varsinkin kun G Cloud painaa tosiaan alle sen puoli kiloa.

Näppäimet on aseteltu mukavasti, kuten myös tattiohjaimet ja takaliipaisimet. Laite tuntuu kädessä laadukkaalta, joskin hyvin muoviselta. Ei se kuitenkaan täydellinen ole: Start-näppäintä joutui painamaan koko testijakson aikana muita näppäimiä voimakkaammin. Lisäksi vakioasetuksilla tattiohjainten herkkyys ei ollut optimaalinen ainakaan ajopelejä ajatellen.

Akunkesto on erittäin hyvä ja suorastaan myyntivaltti. Näytön kirkkauden ja laitteen käytön perusteella akku kestää jopa kymmenen tuntia. Itse pääsin yleensä reilunu 8 tuntiin, kun pelasin Xbox-pilvipalvelun kautta ja näytönkirkkaus oli lähes täysillä.

8 tuuman näyttö, joka on kuvasuhteeltaan 16:9, on oikein mukava pelaamiseen.

Tattiohjaimet eivät ole vakiona ihan parhaimmat, mutta niiden herkkyyttä saa säädettyä. Näppäimet toimivat testilaitteessa starttia lukuun ottamatta hyvin.

Pilvipelaaminen Pilvipelaaminen tarkoittaa sitä, että pelaaja voi pyörittää haluamiaan pelejä pilvessä. Pelien edellyttämä järeä laskenta tapahtuu pelipalvelun palvelimilla, joilta pelit striimataan käyttölaitteen ruudulle. Suosituimmat pelistriimauspalvelut ovat nykyisin Microsoftin Xbox Game Pass Ultimate ja Nvidian GeForce Now. Aiemmin markkinoilla oli myös Google Stadia, joka suljettiin alkuvuodesta 2023. Pilvipelaamista ei tule sekoittaa etäpelaamiseen. Se tarkoittaa sitä, kun peliä striimataan joltain toiselta omalta laitteelta, kuten vaikka PlayStation 5:ltä, pc:ltä tai vaikka Xbox Seriesiltä.

Laite oli lähes koko testijakson yhteydessä 5 GHz:n koti-wifiin (600/300 Mbit/s). Lisäksi kokeilin sitä muutamia kertoja iPhonen toimiessa tukiasemana (5g-yhteyden latausnopeus oli Speedestin mukaan 200 Mbit/s).

Kokeilin testijakson aikana samoja pelejä useita kertoja: Forza Horizon 5, LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, Golf With Your Friends, Fable Anniversary sekä Dead Cells. Pelit pyörivät jokaisella pelikerralla aina yhtä hyvin, poikkeuksena Dead Cells, joka kaatuili toistuvasti jostain syystä ja ilman virheilmoitusta.

Pelejä, joissa ei vaadita todella nopeita tai millintarkkoja liikkeitä, toimivat oikein hyvin pilvipelaamisessa. Laitteella oli suoranaisesti ilo seikkailla Lego-maailmassa, palata pitkän tauon jälkeen Fablen taikamaailmaan ja ottaa lyhyitä golftuokioita.

Sen sijaan suosikkini eli Forza Horizonin pelaaminen ei ollut kovin mielekästä. Pilvipelaamisen viiveen ja pelin ajonopeuksien takia ero pc:llä tai konsolilla pelaamiseen oli yksinkertaisesti järisyttävä.

Forzan kuvanlaatu oli myös selvästi muita testipelejä huonompi, koska ympäristö ja ruudulla näkyvät asiat muuttuivat niin nopeasti. Laatu oli silti sinänsä riittävä.

Forza Horizon 5 näytti pelatessa paremmalta kuin tässä kuvakaappauksessa.

G Cloud on monella tapaa hyvä laite, jonka osalta on kuitenkin tehty valmistusvaiheessa kaksi erittäin hämmentävää ratkaisua.

Ensimmäinen niistä on vakiona asennettu Xbox Cloud Gaming -sovellus, joka ei yllättäen ole paras sovellus Xbox-pelien pilvipelaamiseen. Kuvanlaadussa ja sulavuudessa se hävisi nimittäin hyvin selvästi sekä Chrome-selaimelle että Xbox Game Pass (Beta) -sovellukselle. Ratkaisu on aivan järjetön.

Kuinka moni edes miettii, että lataisi vakiona löytyvän sovelluksen tilalle betaversion? Tai kokeilisi pelata mieluummin selaimen kautta? No minä, mutta täysin sattumalta googlettaessani Xbox Game Passin nopeusvaatimuksia ja niihin liittyviä ongelmia...

Toisekseen laitteen hinta pilaa koko tuotteen. G Cloudista pyydetään Suomessa järkyttävät 360 euroa. Jo sen takia laitetta on vaikea suositella. Yhdysvalloissa laite on ollut tarjouksessa jo 200 dollarilla, mikä ei kuulosta yhtään niin pahalta.

Xbox Game Passin pelivalikoimaa. 13 euron kuukausimaksulla saa pelattavaksi yli 200 peliä, kuten kaikki Microsoftin uusimmat ja suurimmat nimikkeet.

Laitteesta innostuneita suosittelen perehtymään ja miettimään perinpohjaisesti, missä kaikkialla sitä tulisi käytettyä ja mitä pelejä sillä oikeasti tulisi pelattua.

Mutta jos jo tietää, että haluaa kotiin heti pilvipelaamiseen soveltuvan laitteen, niin G Cloudin kanssa ei mene ainakaan täysin metsään. Rahalle saa kuitenkin vasta kunnolla vastinetta, kun hintalappu on 200 euron luokkaa (ja mielellään alle).