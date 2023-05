Upouusi Nvidia GeForce RTX 4060 Ti (8 gt) -näytönohjain ei ole testien perusteella todellakaan hintansa arvoinen.

Nvidia aloitti viime keskiviikkona myymään upouutta GeForce RTX 4060 Ti (8 gt) -näytönohjainta, jonka suositushinta on Suomessa 459 euroa.

Uusi näytönohjain on lytätty lukuisten teknologiamedioiden arvioissa, sillä se ei käytännössä riitä 1440p-pelaamiseen, kuten rohkeimmat toivoivat. Näytönohjain ei tarjoa hd-resoluutiollakaan kovinkaan mullistavaa eroa vanhempiin malleihin.

Toisin sanoen grafiikkakortin hintalaatusuhde ei ole kovin kummoinen. Hardware Unboxed kutsui näytönohjainta ”naurettavan huonoksi”. Gamers Nexusin arvion otsikko alkoi sanoilla ”älä osta”. The Vergen ja io-techin tuomioissa näytönohjain ei saanut liiemmin ylistystä, mutta hintaa ja tehoja kummasteltiin senkin edestä.

Joidenkin medioiden testeissä uusi 4060 Ti (8 gt) -näytönohjain on hävinnyt tiettyjen pelien suorituskykyvertailussa jopa edeltäjälleen 3060 Ti:lle, kun käytössä on ollut hd-tarkkuus. Keskimäärin 4060 Ti:n on katsottu olevan vain noin 10 prosenttia edeltäjäänsä nopeampi, mikä on hinta huomioiden heikko tulos.

Myös kuluttajat ovat lytänneet näytönohjainmarkkinoiden hallitsijan uutuuden heti tuoreeltaan.

– Naurettavan heikko esitys tuohon 459 euron hintaan. Hinnassa on yli 100 euroa ilmaa markkinoitaessa korttia käyttäjäkunnalle, jolle jokainen satanen on iso raha. En suosittele tätä kenellekään, eräs suomalaisen io-techin lukija tyrmäsi tuotteen.

– Yksi epäonnistuneimmista tuotejulkaisuista, joita olen nähnyt Nvidialta, ihmeteltiin puolestaan Redditissä.

– Uudelleenbrändätty 4050 Ti... Hullua, että tämä painii samassa sarjassa 3060 Ti:n kanssa, äimisteli toinen samassa keskustelussa.

– Uskomatonta, että tämä voittaa 3060 Ti:n vain parilla ruudulla useimmissa peleissä, ja pärjää huonommin GTA 5:ssä. Tämä on sanottu jo useasti, mutta tämä kortti on todellakin parhaimmillaan 4060 ja huonoimmillaan 4050, todettiin toisaalla Reddittiä.

Saksassa upouutta näytönohjainta myydään jo alle suositushinnan, kertoo Videocardz. Suomessa halvimmat hinnat ovat Nvidian suosituksen mukainen. Näytönohjaimia löytyy suoraan hyllystä muun muassa Jimm’siltä ja Verkkokauppa.comilta, joten ostoryntäystä uudet Nvidia-kortit eivät ole saaneet aikaiseksi.

Nvidia tuo heinäkuussa myyntiin vielä GeForce RTX 4060 -perusmallin sekä järeämmän 4060 Ti -mallin, jossa on 16 gigaa muistia. Perusmallin Suomi-hinta on 339 euroa ja järeimmän 559. Median testitulokset niistä paljastetaan suurin piirtein samoihin aikoihin kun kortit julkaistaan ympäri maailmaa.

Nvidia on ollut otsikoissa RTX 4000 -sarjan näytönohjaimillaan negatiivisista syistä. Ensiksi kuluttajat repivät pelihousunsa korkeiden hintojen takia. Sen jälkeen keskustelua dominoi ”sulamisfarssi”.

Lue lisää: Kymmeniä 2000 euron näytön­ohjaimia suli tieto­koneiden sisään – Nvidia vihjailee ”käyttäjä­virheestä”

Sulaneita näytönohjaimia seurasi yhtiön päätös perua 4080-mallin 12 gigatavun versio, koska tuotteen nimi ei kuulemma antanutkaan oikeaa kuvaa tuotteesta. Tänä keväänä Nvidia toi myyntiin 4070-malliston, jonka vastaanotto oli myös nihkeä kovan hinnan takia.

Lue lisää: Ostajien harhauttaminen ei mennyt läpi – Nvidia perui näytön­ohjaimen

Nvidia ilmoitti tällä viikolla, että sen pelaamiseen liittyvä liikevaihto putosi 38 prosenttia vuoden takaisesta neljänneksestä. Yhtiöllä menee kuitenkin hyvin: 7,2 miljardin dollarin liikevaihdolla voittoa tuli kaksi miljardia.