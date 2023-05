Nyt on järjetön rahastus: Näppäimistön painike maksaa 80 euroa

Maksaisitko 80 euroa käsintehdystä Diablo-näppäinhatusta?

Diablo IV on kesän kuumimpia pelijulkaisuja. Peli julkaistaan 6. kesäkuuta pc:lle, Xbox Seriesille, Xbox Onelle sekä PlayStation 4:lle että 5:lle.

Tanskalainen pelilaitevalmistaja SteelSeries on tuonut myyntiin 6. kesäkuuta julkaistavaa Diablo IV -peliä mukailevia erikoismalleja tuotteistaan.

Tuotteista kenties erikoisin on 80 euroa maksava näppäinhattu. Kovaa hintaa perustellaan sillä, että myynnissä on rajattu ja numeroitu 2160 kappaleen erä. Lisäksi jokainen näppäinhattu on valmistettu käsityönä.

Tehdään siis vielä erikseen oikein selväksi, että tuolla 80 eurolla saa siis tasan yhden näppäinhatun – ei kokonaista settiä koristamaan näppäimistöä. Uutisen julkaisuhetkellä näppäinhattuja on vielä saatavilla SteelSeriesin verkkokaupasta, jossa niitä myydään yksinoikeudella.

SteelSeries pyytää tästä näppäinhatusta 80 euroa.

Niin kutsutut artesaanivalmisteiset näppäinhatut maksavat helposti useita kymppejä, mutta 80 euron hintainen Diablo-hattu on yksi kalleimmista, joita isoilta valmistajilta on koskaan nähty.

Esimerkiksi Pohjoismaissa suositun Maxgaming-verkkokaupan kallein artesaanivalmisteinen näppäinhattu maksaa 45 euroa. Kotimaisen Jimm’sin valikoiman kallein jää alle 60 euron. Suosittu esports-organisaatio Fnatic on myynyt pieniä artesaanieriään 50 eurolla.

SteelSeriesin Diablo-erikoismalliston muut tuotteet ovat Arctis Nova 7 Wireless -pelikuuloke, QcK Heavy XXL -hiirimatto, Aerox 5 Wireless -pelihiiri sekä kahdet erilaiset peliohjaimen tatin päälliset.

Kuulokkeista pyydetään 220 euroa, pelihiirestä 160, hiirimatosta 50 ja tateista 20 tai 30 euroa. Kaikkia tuotteita on myynnissä rajoitettu erä.