Venäjälle sijoittuvan ja kovasti kehutun Metro: Last Light -pelin saa ilmaiseksi tietokoneelle, jos toimii nopeasti.

Metro: Last Lightissa päästään hiippailemaan ja räiskimään myös lumisessa Moskovassa.

Deep Silver jakaa Steamin kautta pc:lle kehuttua Metro: Last Light (Complete Edition) -peliään, joka sisältää myös viisi lisäsisältöpakettia.

Peli on jatkoa Metro 2033:lle. Tapahtumat sijoittuvat vuoteen 2034 ja ydinsodan jälkeiseen Moskovaan. Ensimmäisen persoonan toimintapelissä sukelletaan metrotunnelien syövereihin, mutta vieraillaan myös maan pinnalla.

Päähenkilö on Artjom, joka on päässyt erikoisjoukkoihin turvaamaan elämää metrotunneleissa. Ongelmia aiheuttavat natsit, hämärähiipparit sekä vaaralliset mutanttioliot. Räiskimisen ohella voi turvautua vaikka heittoveitsiin, jos haluaa hiiviskellä.

Putkimainen peli nojaa vahvasti tarinaan. Ukrainalaisen 4A Gamesin kehittämässä pelissä on kaksi erilaista lopetusta, ja loppu määrittyy pelaajan tekemien valintojen perusteella.

Metro-pelien synkkä ja tiivistunnelmainen maailma on tehnyt pelaajiin vaikutuksen.

Peli on saanut kehuja niin kriitikoilta kuin pelaajilta. Metacritic kertoo kriitikoiden arvosanaksi 8,2/10, kun pelaajien arvosana on 8,5. Steamissa pelin tuomio yli 15 000 pelaajalta on erittäin positiivinen.

K18-ikärajan saaneen pelin voi lunastaa Suomen aikaa torstai-iltaan 25.5. kello 20 asti. Lunastaminen edellyttää Steam-tiliä, jonka voi luoda ilmaiseksi. Pelaamiseen tarvitsee puolestaan asiakasohjelmiston, joka sekin on ilmainen.

Huomioitavaa on, että pelistä jaetaan alkuperäistä vuoden 2013 versiota. Siitä on myöhemmin julkaistu paranneltu Last Light Redux -versio, joka maksaa normaalisti 20 euroa, mutta nyt sen saa tarjouksesta neljällä eurolla.